Δραματικά πλάνα από κάμερα σώματος λίγες στιγμές αφότου 31χρονη κατασπαράχθηκε από αλιγάτορα

Snapshot Η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ κατασπαράχθηκε από έναν αλιγάτορα 4 μέτρων ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι στη Φλόριντα.

Νέα πλάνα από κάμερα σώματος δείχνουν τον αστυνομικό να προσπαθεί να παράσχει βοήθεια και να χρησιμοποιεί τουρνικέ για τη σταματήσει την αιμορραγία.

Ο φίλος της Κλαρκ πάλεψε με τον αλιγάτορα και κατάφερε να την απελευθερώσει από τα σαγόνια του, αλλά η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Αργότερα σκοτώθηκαν δύο αλιγάτορες στην περιοχή, με δείγματα DNA να αποστέλλονται για εξέταση, και το κεφάλι του μεγαλύτερου αλιγάτορα κρατήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο.

Η επίθεση συνέβη κατά την περίοδο ζευγαρώματος των αλιγατόρων, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη εδαφικότητα και επιθετικότητα. Snapshot powered by AI

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως από τις τελευταίες τραγικές στιγμές της Μπρίτανι Κλαρκ, που βούτηξε σε ένα ποτάμι, κοντά σε ένα δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας στη Φλόριντα, ένας αλιγάτορας της επιτέθηκε και την κατασπάραξε, κόβοντάς της τα δύο χέρια της.

Νέα συγκλονιστικά πλάνα από την κάμερα σώματος ενός βοηθού σερίφη, δείχνουν να τρέχει κατά μήκος ενός δασικού μονοπατιού προς μια μικρή παραλία, όπου μια γυναίκα τον κατευθύνει σε μία μπλε σκηνή που καλύπτει την Κλαρκ.

Ο φίλος της, Τσανς Άλισον, φαίνεται επίσης να είναι κάτω από αυτό. Ακούγεται μια φωνή εκτός κάμερας να λέει: «Είναι κακό».

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός πέφτει στα γόνατά του και βγάζει ένα τουρνικέ πριν κλείσει το βίντεο.

Newly released bodycam footage has captured the desperate efforts of first responders to save 31-year-old Brittany Clark after she was fatally attacked by a 12-foot alligator while swimming in Florida’s Little Big Econ State Forest.



The footage shows a deputy rushing to Clark’s… https://t.co/lyTzkLFQdD pic.twitter.com/eOaXPpvIwW — BPI News (@BPINewsOrg) July 3, 2026

Η Κλαρκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αλλά πέθανε από τα τραύματά της.

Οι παγιδευτές σκότωσαν αργότερα έναν αλιγάτορα 4 μέτρων στο σημείο και έναν αλιγάτορα 3,8 μέτρων μισό μίλι μακριά, με δείγματα DNA να αποστέλλονται σε εργαστήριο.

Ο εκπρόσωπος του FWC, Τσαντ Βέμπερ, είπε ότι η περίοδος ζευγαρώματος των ερπετών τελειώνει, μια εποχή που μπορεί να είναι «πολύ εδαφικά».

Η έκθεση ενός ιατροδικαστή που έλαβε η Daily Mail έδωσε λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της Κλαρκ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο φίλος της πολέμησε ηρωικά τον αλιγάτορα, ακόμη και όταν τους έσυρε και τους δύο κάτω από το νερό σε μια «ζαριά θανάτου».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο αλιγάτορας χρησιμοποίησε έναν ελιγμό «ρολού θανάτου», μια τεχνική που χρησιμοποιούν τα ερπετά για να υποτάξουν το θήραμα στρίβοντας βίαια στην πλάτη τους πριν επιχειρήσουν να το τραβήξουν κάτω από το νερό για να το πνίξουν.

Η έκθεση περιγράφει πώς ο Τανς διακινδύνευσε τη ζωή του και τελικά κατάφερε να αποσπάσει την κοπέλα του από τα σαγόνια του αλιγάτορα – αλλά ήταν πολύ αργά για να τη σώσει.

Αποκαλύπτει επίσης ότι οι αξιωματούχοι εντόπισαν αργότερα τον κορυφαίο θηρευτή και τον αποκεφάλισαν, κρατώντας το κεφάλι του ως «αποδεικτικό στοιχείο».

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