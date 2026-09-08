Βίαιη επίθεση αλιγάτορα σε ένα παιδί στη Φλόριντα - Σοβαρά τραύματα στο χέρι και το πόδι

Στην περιοχή του καταφυγίου απαγορεύεται το κολύμπι

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βίαιη επίθεση αλιγάτορα σε ένα παιδί στη Φλόριντα - Σοβαρά τραύματα στο χέρι και το πόδι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα παιδί δέχθηκε επίθεση από αλιγάτορα μήκους 3-3,5 μέτρων σε καταφύγιο της Φλόριντα όπου η κολύμβηση απαγορεύεται αυστηρά.
  • Το παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι και το πόδι, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Χερνάντο διέσωσε το παιδί και άλλα παιδιά που είχαν εγκλωβιστεί σε αμμοθίνες.
  • Ένας αδειούχος κυνηγός άγριων ζώων τοποθέτησε παγίδες για να συλλάβει τον αλιγάτορα που προκάλεσε την επίθεση.
  • Η Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα ερευνά την παράβαση της απαγόρευσης κολύμβησης στο καταφύγιο και προειδοποιεί για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
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Επίθεση από αλιγάτορα δέχθηκε ένα παιδί ενώ κολυμπούσε στη Φλόριντα, σε ένα καταφύγιο όπου η κολύμβηση απαγορεύεται αυστηρά.

Το παιδί, του οποίου η ηλικία και το φύλο δεν έχουν γνωστοποιηθεί, υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο πόδι από τον αλιγάτορα — ο οποίος εκτιμάται ότι είχε μήκος μεταξύ 3 με 3,5 μέτρων.

Ο νεαρός είχε εγκλωβιστεί σε μια αμμοθίννα στο Καταφύγιο μαζί με πολλά άλλα παιδιά το απόγευμα της Δευτέρας και δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ξηρά.

Τελικά χρειάστηκε να διασωθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Χερνάντο, η οποία χρησιμοποίησε ένα αεροσκάφος για να τους περισυλλέξει και τους παρείχε επίσης ιατρική περίθαλψη.

Το τραυματισμένο παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο με τραύματα που δεν έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

Ένας αδειούχος κυνηγός άγριων ζώων της Φλόριντα έφτασε στον τόπο του συμβάντος και τοποθέτησε παγίδες με την ελπίδα να συλλάβει το ζώο που ευθύνεται για την επίθεση.

Η Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC) διερευνά την παράβαση που αφορά στην κολύμβηση – η οποία απαγορεύεται αυστηρά στο καταφύγιο.

Οι αρχές επανέλαβαν την προειδοποίηση προς το κοινό να τηρεί τους αναρτημένους κανόνες στα υδάτινα ρεύματα της πολιτείας και να επιδεικνύει εξαιρετική προσοχή.

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