Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες
Η Μελίκε Γιετέρ, 28 ετών, η οποία είχε πρόσφατα αρραβωνιαστεί, προσπαθούσε να επιδιορθώσει μια βλάβη στη συσκευή όταν αυτή την χτύπησε ξαφνικά
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- Η Μελίκε Γιετέρ, 28 ετών, εργαζόμενη σε μπόουλινγκ στην Τουρκία, πέθανε μετά από τραυματισμό από μηχανή τοποθέτησης κορίνων.
- Η Γιετέρ τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθειά της να επιδιορθώσει βλάβη στη μηχανή, προκαλώντας ρήξη ήπατος και εσωτερική αιμορραγία.
- Παρά την αρχική ιατρική περίθαλψη, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και τελικά υπέκυψε λόγω σειράς παραλείψεων.
- Ο ιδιοκτήτης του χώρου συνελήφθη μετά το περιστατικό, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες.
- Η γυναίκα είχε αρραβωνιαστεί πριν από τρεις μήνες και ο αρραβωνιαστικός της προσπάθησε να σώσει τη ζωή της επικοινωνώντας με γιατρούς.
Μια υπάλληλος μπόουλινγκ στην Τουρκία έχασε τη ζωή της, όταν τη χτύπησε η μηχανή τοποθέτησης κορίνων σε μία πίστα μπόουλνιγκ, στο Κορύμ την Τετάρτη.
Η Μελίκε Γιετέρ, 28 ετών, η οποία είχε πρόσφατα αρραβωνιαστεί, προσπαθούσε να επιδιορθώσει μια βλάβη στη συσκευή όταν αυτή την χτύπησε ξαφνικά.
Η Γιετέρ έλαβε ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά της, αλλά αργότερα αισθάνθηκε αδιαθεσία στο σπίτι της — και μεταφέρθηκε εσπευσμένα ξανά στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέφερε από εσωτερική αιμορραγία, σύμφωνα με afyonturkeligazetesi.com.
Το ατύχημα προκάλεσε ρήξη του ήπατος, με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία. Ο πανικοβλημένος αρραβωνιαστικός της ικέτευσε τους γιατρούς να τη σώσουν καθώς η κατάστασή της επιδεινωνόταν, επικοινωνώντας μάλιστα με γιατρούς που γνώριζε προσωπικά, όπως ανέφερε η «The Sun».
Η Γιετέρ — η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αρραβωνιαστεί πριν από τρεις μήνες — πέθανε αργότερα λόγω μιας «σειράς παραλείψεων», σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα evrensel.net.
Ο 34χρονος ιδιοκτήτης του πάρκου αναψυχής για παιδιά, όπου βρισκόταν το μπόουλινγκ συνελήφθη μετά τον θάνατό της, ενώ λεπτομέρειες για τις συνθήκες της τραγωδίας δεν έχουν γίνει γνωστές.