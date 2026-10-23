Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες

Snapshot Η Μελίκε Γιετέρ, 28 ετών, εργαζόμενη σε μπόουλινγκ στην Τουρκία, πέθανε μετά από τραυματισμό από μηχανή τοποθέτησης κορίνων.

Η Γιετέρ τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθειά της να επιδιορθώσει βλάβη στη μηχανή, προκαλώντας ρήξη ήπατος και εσωτερική αιμορραγία.

Παρά την αρχική ιατρική περίθαλψη, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και τελικά υπέκυψε λόγω σειράς παραλείψεων.

Ο ιδιοκτήτης του χώρου συνελήφθη μετά το περιστατικό, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες.

Η γυναίκα είχε αρραβωνιαστεί πριν από τρεις μήνες και ο αρραβωνιαστικός της προσπάθησε να σώσει τη ζωή της επικοινωνώντας με γιατρούς. Snapshot powered by AI

Μια υπάλληλος μπόουλινγκ στην Τουρκία έχασε τη ζωή της, όταν τη χτύπησε η μηχανή τοποθέτησης κορίνων σε μία πίστα μπόουλνιγκ, στο Κορύμ την Τετάρτη.

Η Μελίκε Γιετέρ, 28 ετών, η οποία είχε πρόσφατα αρραβωνιαστεί, προσπαθούσε να επιδιορθώσει μια βλάβη στη συσκευή όταν αυτή την χτύπησε ξαφνικά.

Η Γιετέρ έλαβε ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά της, αλλά αργότερα αισθάνθηκε αδιαθεσία στο σπίτι της — και μεταφέρθηκε εσπευσμένα ξανά στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέφερε από εσωτερική αιμορραγία, σύμφωνα με afyonturkeligazetesi.com.

Çorum'da eğlence merkezinin bowling bölümünde çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter'in, labut mekanizmasının çarpması sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. — Yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi — İş yeri sahibinin tutuklandığı bildirildi https://t.co/NdvYfEcImz — UDY (@udyhaber) October 22, 2026

Το ατύχημα προκάλεσε ρήξη του ήπατος, με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία. Ο πανικοβλημένος αρραβωνιαστικός της ικέτευσε τους γιατρούς να τη σώσουν καθώς η κατάστασή της επιδεινωνόταν, επικοινωνώντας μάλιστα με γιατρούς που γνώριζε προσωπικά, όπως ανέφερε η «The Sun».

Η Γιετέρ — η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αρραβωνιαστεί πριν από τρεις μήνες — πέθανε αργότερα λόγω μιας «σειράς παραλείψεων», σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα evrensel.net.

Ο 34χρονος ιδιοκτήτης του πάρκου αναψυχής για παιδιά, όπου βρισκόταν το μπόουλινγκ συνελήφθη μετά τον θάνατό της, ενώ λεπτομέρειες για τις συνθήκες της τραγωδίας δεν έχουν γίνει γνωστές.