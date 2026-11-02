Λάρισα: 38χρονη κατήγγειλε ότι τη χτύπησε και τη βίασε ο σύντροφός της - Συνελήφθη 25χρονος

Snapshot 25χρονος από τη Λάρισα κατηγορείται για βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη μετά από καταγγελία της 38χρονης συντρόφου του.

Η 38χρονη κατήγγειλε ότι ο 25χρονος την απείλησε, την χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι, και την εξανάγκασε σε συνουσία παρά τη θέλησή της.

Ο 25χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, με την υπόθεση να εξετάζεται από ανακριτή.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και στο κινητό της 38χρονης εγκαταστάθηκε εφαρμογή πανικού από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί οδηγείται σήμερα 25χρονος από τη Λάρισα μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του από την εισαγγελέα για το αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Όπως αναφέρει το eleftheria.gr, η 38χρονη σύντροφός του προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (29/10) που μετέβη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ.. Η 38χρονη υποστήριξε ότι ο 25χρονος ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, την απείλησε λεκτικά και ακολούθως της προκάλεσε σωματικές βλάβες χτυπώντας τη με τα χέρια στο πρόσωπο και στο κεφάλι προτού την εξανάγκασε σε συνουσία παρά τη θέληση της.

Μετά από την καταγγελία της 38χρονης, ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και αφού οδηγήθηκε στον εισαγγελέα παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Ο 25χρονος παρέμεινε κρατούμενος έως σήμερα όπου αναμένεται η απολογία του.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης εγκαταστάθηκε η εφαρμογή panic button.

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