Λάρισα: 38χρονη κατήγγειλε ότι τη χτύπησε και τη βίασε ο σύντροφός της - Συνελήφθη 25χρονος

Ο 25χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Λάρισα: 38χρονη κατήγγειλε ότι τη χτύπησε και τη βίασε ο σύντροφός της - Συνελήφθη 25χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • 25χρονος από τη Λάρισα κατηγορείται για βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη μετά από καταγγελία της 38χρονης συντρόφου του.
  • Η 38χρονη κατήγγειλε ότι ο 25χρονος την απείλησε, την χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι, και την εξανάγκασε σε συνουσία παρά τη θέλησή της.
  • Ο 25χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, με την υπόθεση να εξετάζεται από ανακριτή.
  • Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και στο κινητό της 38χρονης εγκαταστάθηκε εφαρμογή πανικού από την αστυνομία.
Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί οδηγείται σήμερα 25χρονος από τη Λάρισα μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του από την εισαγγελέα για το αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Όπως αναφέρει το eleftheria.gr, η 38χρονη σύντροφός του προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (29/10) που μετέβη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ.. Η 38χρονη υποστήριξε ότι ο 25χρονος ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, την απείλησε λεκτικά και ακολούθως της προκάλεσε σωματικές βλάβες χτυπώντας τη με τα χέρια στο πρόσωπο και στο κεφάλι προτού την εξανάγκασε σε συνουσία παρά τη θέληση της.

Μετά από την καταγγελία της 38χρονης, ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και αφού οδηγήθηκε στον εισαγγελέα παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Ο 25χρονος παρέμεινε κρατούμενος έως σήμερα όπου αναμένεται η απολογία του.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ στο κινητό τηλέφωνο της 38χρονης εγκαταστάθηκε η εφαρμογή panic button.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53ANNOUNCEMENTS

«Σύνδεσις»: Δίπλα σε κάθε οικογένεια στο ξεκίνημα της γονεϊκότητας

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσα τους και 4χρονο αγόρι

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Ρόδος: Εικόνες καταστροφής από την πολύωρη βροχόπτωση στον Αρχάγγελο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Έλληνες αρχαιολόγοι έκρυψαν τους αρχαίους θησαυρούς από τους Ναζί

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Στην Ευελπίδων οι τρεις κατηγορούμενοι - Είχαν συλληφθεί 68 φορές στο παρελθόν - «Δεν φταίω», είπε ο πρώτος κατηγορούμενος

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Κυρίαρχος ο Μάνεσης - Ποιες εκπομπές έκαναν μονοψήφια στην πρωινή ζώνη

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8R στον Γουδουρά Λασιθίου

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω συσσώρευσης υδάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση

11:27WHAT THE FACT

Πανσέληνος του Κάστορα: Πότε θα τη δούμε στον ουρανό και οι αρχαίες ονομασίες της

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Τουρκολιβυκό: «Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κατηγορεί το Ιράν για επιθέσεις με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε κατοικημένες περιοχές

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Basket Gate: Στην Ευελπίδων ο Παναγιώτης Γιαννάκης - Καταθέτει για τους στημένους αγώνες

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης – Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις

11:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – To μεγάλο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει

11:15ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΔ: Ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη στις 11 Νοεμβρίου

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ομαδική απόδραση μεταναστών από τη δομή της Σιντικής - Συνελήφθησαν οκτώ, αναζητούνται τρεις

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης με συνολικά 149 μετανάστες - Απεγκλωβίστηκαν 12 από δύσβατη περιοχή

11:01WHAT THE FACT

Ένα μυστηριώδες πλάσμα που εντοπίστηκε στα Ιμαλάια το 1978 - Δεν θα έπρεπε να ζει εκεί

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δεν είχε άδεια για εράνους, πάνω από 34 οικογένειες ζημιώθηκαν

11:00ΕΛΛΑΔΑ

«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Πώς η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO κλείνει τον κύκλο των αποβλήτων στην πράξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8R στον Γουδουρά Λασιθίου

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης – Τουλάχιστον πέντε συλλήψεις

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

07:47ΚΟΣΜΟΣ

«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!»: Ανατριχιαστικό ηχητικό πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Φλόριντα

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 29χρονη στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός την ξυλοκόπησαν μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

11:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις – To μεγάλο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένο ζευγάρι - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ, ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα» - Τι αποκαλύπτει για τα 33.000 ευρώ

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για τις επόμενες 48 ώρες - Οι επικίνδυνες περιοχές

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε κατάσταση συναγερμού το νησί - Εικόνες Αποκάλυψης από το πέρασμα της κακοκαιρίας

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Στην Ευελπίδων οι τρεις κατηγορούμενοι - Είχαν συλληφθεί 68 φορές στο παρελθόν - «Δεν φταίω», είπε ο πρώτος κατηγορούμενος

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 38χρονη κατήγγειλε ότι τη χτύπησε και τη βίασε ο σύντροφός της - Συνελήφθη 25χρονος

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε Ρωσία και Ουκρανία: Μαζικά μηνύματα για πυρηνική επίθεση - «Μας έχουν χακάρει»

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 38χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή – Τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ