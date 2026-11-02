Εφιάλτης για 29χρονη στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός την ξυλοκόπησαν μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Snapshot 29χρονη γυναίκα στα Χανιά ξυλοκοπήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πεθερό της.

Η επίθεση έγινε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της γυναίκας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις Αρχές μετά το περιστατικό.

Η 29χρονη αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) στα Χανιά με θύμα 29χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 41χρονο σύζυγό της και τον 72χρονο πεθερό της.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, πατέρας και γιος φέρεται να χτύπησαν τη γυναίκα με γροθιές και κλωτσιές μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών. Η 29χρονη αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

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