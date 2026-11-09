Στίβεν Μίλερ: Από ισχυρός σύμβουλος του Τραμπ έγινε παντοδύναμος επιτελάρχης του Λευκού Οίκου

Snapshot Ο Στίβεν Μίλερ αναλαμβάνει επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, θέση με μεγάλη επιρροή, λόγω της στενής σχέσης και εμπιστοσύνης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι ο αρχιτέκτονας των σκληροπυρηνικών μεταναστευτικών πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ, όπως το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων και η απαγόρευση ταξιδιών μουσουλμάνων στις ΗΠΑ.

Ο Μίλερ έχει εκφράσει έντονη αντίθεση σε συμβιβασμούς με τους Δημοκρατικούς και προετοιμάζεται για αντιπαράθεση με το νέο Κογκρέσο.

Διαμένει με την οικογένειά του σε στρατιωτική βάση κοντά στον Λευκό Οίκο, όπου φιλοξενεί συχνά υψηλού επιπέδου κυβερνητικές συγκεντρώσεις.

Υποστηρίζει πολιτικές που ενισχύουν τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και έχει κατηγορήσει δικαστές που μπλοκάρουν μέτρα της κυβέρνησης ως «δικαστικό πραξικόπημα». Snapshot powered by AI

Ο «αρχιτέκτονας» του προγράμματος μαζικών απελάσεων μεταναστών του Ντόναλντ Τραμπ, που προκάλεσε τον θυμό ακόμη και της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ όταν έδιωξε φίλους της από τις ΗΠΑ, αναλαμβάνει από σήμερα επιτελάρχης του Λευκού Οίκου. Η προαγωγή του Στίβεν Μίλερ, ο οποίος σήμερα Δευτέρα αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα επιτελάρχη, δεν εξέπληξε σχεδόν κανένα.

Ο 41χρονος είναι στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και βρίσκεται πίσω από τις πιο επιθετικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου. Από το 2016 είναι στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, όταν έγραφε τις ομιλίες του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πλέον ισχυρά πρόσωπα στην Ουάσινγκτον του Τραμπ.

Η ανάδειξή του σε επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, μία θέση η οποία ασκεί μεγάλη επιρροή, προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς εξαιτίας των σκληροπυρηνικών θέσεων του Μίλερ. Ως υποστηρικτής του Τραμπ και του προγράμματός του ο Μίλερ αποτελεί διαρκή στόχο των επικριτών του Αμερικανού προέδρου, οι οποίοι έχουν επισημάνει τις ακροδεξιές του απόψεις.

Οι πολιτικές που έχει προωθήσει αναμένεται να αποτελέσουν κύριο στόχο των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, καθώς θα αναλάβουν την εξουσία το επόμενο έτος. Άτομα που βρίσκονται κοντά στον Μίλερ είπε στους New York Times ότι δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πετύχει κάποιον συμβιβασμό με τους Δημοκρατικούς και ότι είναι προετοιμασμένος για μάχη σχετικά με τις κλητεύσεις και τις έρευνες του Κογκρέσου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία με τον Στίβεν Μίλερ, 29 Απριλίου 2025 AP

Εκνεύρισε την Μελάνια Τραμπ

Ο νέος επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου σχεδιάζει να επικεντρωθεί στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του κινήματος MAGA και στην προώθηση πολιτικών που θα ενεργοποιήσουν τους ψηφοφόρους που εξέλεξαν το Τραμπ το 2024, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα ο Μίλερ σε ιδιωτικές συζητήσεις έχει επισημάνει την ανάγκη να επιλυθεί το θέμα του πολέμου στο Ιράν και να πέσουν οι τιμές στα προϊόντα, οι οποίες προκάλεσαν τη βαθιά δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων και επανέφεραν τους Δημοκρατικούς στην εξουσία στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για την απόφασή του να απολύσει τη Σούζι Γουάιλς, την πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου και να την αντικαταστήσει με τον Μίλερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι «ο Στίβεν είναι μαζί μου από την αρχή» και ήταν ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του.

Ο Μίλερ ξεκίνησε την καριέρα του ως γραμματέας Τύπου της βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Μισέλ Μπάχμαν. Εδώ και σχεδόν μία δεκαετία είναι στο πλευρό του Τραμπ και έχει στηρίξει πολλές από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις του προέδρου. Για παράδειγμα υπήρξε υπέρμαχος του διαχωρισμού στα σύνορα των οικογενειών των μεταναστών με τα μικρά παιδιά να κρατούνται χωριστά σε χώρους κράτησης από τους γονείς τους. Υποστήριξε την απαγόρευση στους μουσουλμάνους να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ το 2017. Ήταν υπέρ του τερματισμού σχεδόν όλων των αμερικανικών προγραμμάτων για τους πρόσφυγες, της κρατικής πίεσης εναντίον αμερικανικών πανεπιστημίων και των εκκαθαρίσεων κυβερνητικών αξιωματούχων που δεν ήταν αρκετά πιστοί στον Τραμπ.

Επιπλέον ο Μίλερ είχε μεγάλη επιρροή στις μαζικές απελάσεις μεταναστών από τις ΗΠΑ και επέβλεψε την επιχείρηση. Συνέβαλε στις επιχειρήσεις στρατιωτικών σωμάτων σε δρόμους αμερικανικών πόλεων για τις απελάσεις και στήριξε τους βαριά οπλισμένους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) κόντρα σε κατοίκους σε πόλεις που αντιδρούσαν, όπως η Μινεάπολη και το Σικάγο.

Οι απελάσεις δεν άφησαν εκτός και φίλους της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ. Η Μελάνια Τραμπ φέρεται να παραπονέθηκε στον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ ότι άνθρωποι του φιλικού κύκλου της συλλαμβάνονται και απελαύνονται. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε σε άτομα του περιβάλλοντός του ότι ο Στίβεν «το παρατράβηξε».

Ο Στίβεν Μίλερ μιλάει στους δημοσιογράφους έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. 21 Αυγούστου 2026 AP

Πώς κέρδισε την εμπιστοσύνη του Τραμπ

Αυτό το επεισόδιο δεν φάνηκε να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στη σχέση του Στίβεν Μίλερ με τον Αμερικανό πρόεδρο. Θεωρείται ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη του Τραμπ, καθώς επικυρώνει με τις δηλώσεις και τη συμπεριφορά του τις παρορμητικές αποφάσεις και την κοσμοθεωρία του προέδρου, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.

Ο Μίλερ, που υπήρξε βοηθός του σκληροπυρηνικού γερουσιαστή σε θέματα μετανάστευσης, Τζεφ Σέσιονς, ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον Τραμπ λόγω της αντιμεταναστευτικής ρητορικής του, η οποία κυριάρχησε στην προεκλογική του εκστρατεία του από το 2016.

Οι Μίλερ με το παιδί τους στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ Instagram

Ο Τραμπ, με τη σειρά του, εντυπωσιάστηκε από τις ιδέες του σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική και από τον ζήλο με τον οποίο ο Μίλερ ξεσήκωνε τα πλήθη κατά τη διάρκεια των προεκλογικών συγκεντρώσεων και υπερασπιζόταν τον Τραμπ στις εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης.«Μου αρέσει πολύ να τον βλέπω στην τηλεόραση», είπε πέρσι ο Αμερικανός πρόεδρος για τον νέο επιτελάρχη του Λευκού Οίκου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στην Ουάσινγκτον έχουν δηλώσει ότι θεωρούν ότι ο Μίλερ εκφράζει τις 100% τις απόψεις του προέδρου όταν μιλάει. Μάλιστα ο Μίλερ δεν άφησε τον Τραμπ στα τέσσερα χρόνια που έμεινε εκτός Λευκού Οίκου. Μιλούσαν καθημερινά και συζητούσαν «για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει το πρόγραμμα μιας δεύτερης θητείας, πριν ακόμη πολλοί από εμάς ονειρευτούμε ότι θα υπήρχε δεύτερη θητεία», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζιμ Μπανκς.

Ο Στίβεν Μίλερ AP

Ο Μίλερ, ο οποίος έχει πλέον συγκεντρώσει σημαντική εξουσία στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, συνεχίζει να λειτουργεί ως ένθερμος υποστηρικτής των πιο διχαστικών ενεργειών του προέδρου.Νωρίτερα φέτος, όταν ο Τραμπ μιλούσε δημόσια για το ενδεχόμενο εισβολής στη Γροιλανδία ο Μίλερ τον υποστήριξε με ένα ιδεολογικό περίβλημα. Παρουσίασε ένα μανιφέστο για τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ανατρέπουν ελεύθερα εθνικές κυβερνήσεις και να καταλαμβάνουν ξένα εδάφη και πόρους, αρκεί αυτό να θεωρείται προς το εθνικό συμφέρον.

«Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο μπορείς να μιλάς όσο θέλεις για διεθνείς ευγένειες και όλα τα άλλα. Αλλά ζούμε σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο, Τζέικ, που διέπεται από τη δύναμη, που διέπεται από τη βία, που διέπεται από την εξουσία. Αυτοί είναι οι σιδερένιοι νόμοι του κόσμου από αρχής του χρόνου», δήλωσε τότε ο Μίλερ στον δημοσιογράφο, Τζέικ Τάπερ του CNN.Ο Μίλερ έχει επίσης υποστηρίξει τις προσπάθειες του Τραμπ να υπονομεύσει τη δικαστική εξουσία. Πέρσι όταν Αμερικανοί δικαστές μπλόκαραν τους δασμούς του προέδρου ο Μίλερ επιτέθηκε στις αποφάσεις τους τις οποίες χαρακτήρισε «δικαστικό πραξικόπημα».

Έχει επίσης κατακρίνει άλλους δικαστές που δικάζουν υποθέσεις για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, αποκαλώντας τους μαρξιστές και «τρελούς» κομμουνιστές.

Ο Στίβεν Μίλερ με την σύζυγό του, Κέιτι σε πάρτι στον Λευκό Οίκο για το Halloween. 29 Οκτωβρίου 2026 AP

Η διαμονή σε στρατιωτική βάση και τα θρυλικά πάρτι

Τον Φεβρουάριο του 2020, παντρεύτηκε την Κέιτι Γουόλντμαν, την υπεύθυνη Τύπου του αντιπροέδρου Μάικ Πενς και πρώην εκπρόσωπο της Nielsen.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων το 2018, έχει αποκτήσει 4 παιδιά. Στη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ έπειτα από μία διαδήλωση έξω από το σπίτι τους στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια μετακόμισαν σε κατοικίες αξιωματικών σε μία στρατιωτική βάση νότια του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Vanity Fair, στο σπίτι των Μίλερ χτυπάει η «καρδιά» της κυβέρνησης Τραμπ καθώς διοργανώνονται θρυλικά πάρτι για υπουργούς και αξιωματούχους.

Οι Μίλερ στη διάρκεια παρέλασης Instagram

Τον περασμένο Αύγουστο η Κέιτ Μίλερ διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουν τα γενέθλια του συζύγου της αλλά και να αποχαιρετήσουν τη Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία αποχωρούσε από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. «Υπήρχαν σχεδόν 100 άτομα εκεί», είπε ένας τακτικός καλεσμένος των Μίλερ στο Vanity Fair. «Είναι σχεδόν ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Μερικές φορές αστειευόμαστε: “Χρειαζόμαστε έναν επιζώντα της επόμενης ημέρας για αυτό;”», ανέφερε ο καλεσμένος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο «επιζών της επόμενης ημέρας» είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη σειρά διαδοχής του Προέδρου και το οποίο διατηρείται σε απόσταση από τα υπόλοιπα μέλη της σειράς όταν αυτά συγκεντρώνονται κάπου όλα μαζί. Ο στόχος είναι να μειωθεί η πιθανότητα να καταστούν όλα τα μέλη της σειράς ανίκανα να αναλάβουν την προεδρία σε περίπτωση καταστροφικού συμβάντος ή συμβάντος με μαζικές απώλειες.

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