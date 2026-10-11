Στίβεν και Κέιτ Μίλερ: Το σπίτι τους σε στρατιωτική βάση οργανώνει τα πιο θρυλικά πάρτι του MAGA

Snapshot Η Κέιτι Μίλερ διοργανώνει πολυτελή πάρτι στο σπίτι της σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, συγκεντρώνοντας την άρχουσα τάξη της κυβέρνησης Τραμπ.

Τα πάρτι της Μίλερ αποτελούν σημεία συνάντησης για ανώτερους αξιωματούχους, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλους σημαντικούς παράγοντες της πολιτικής σκηνής.

Η κοινωνική δραστηριότητα της Κέιτι Μίλερ λειτουργεί ως αντίβαρο στην πολιτική πόλωση και την εχθρότητα που αντιμετωπίζουν οι αξιωματούχοι του MAGA στην πόλη.

Η Κέιτι παρουσιάζει μια φιλόξενη και οικογενειακή εικόνα στις εκδηλώσεις της, ενώ παράλληλα διατηρεί έντονη και καυστική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τάση για ιδιωτικές κοινωνικές εκδηλώσεις των Μίλερ προέκυψε ως αντίδραση σε περιστατικά κοινωνικού αποκλεισμού και εχθρότητας προς μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Snapshot powered by AI

Σε μια απομονωμένη «φούσκα» μακριά από το κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας η σύζυγος του συμβούλου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίλερ προσφέρει στους πιο ισχυρούς της Ουάσιγκτον ειδικά παρασκευασμένα κέικ, γαϊδουράκια για να τα δουν από κοντά και σεφ που ετοιμάζουν ιαπωνική κουζίνα σε παραδοσιακά hibachi και γεμίζουν τα ποτήρια σάκε.

«Δεν την αντέχω αλήθεια αλλά αν σου ζητήσει να πας στο podcast ή να περάσεις για δείπνο, λες ναι, γιατί ο Στίβεν Μίλερ είναι ο δεύτερος πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο», λέει στο περιοδικό Vanity Fair σύμμαχός του Τραμπ.

Μια νύχτα στα τέλη Αυγούστου, η άρχουσα τάξη της Ουάσιγκτον συνέρρευσε στο σπίτι της Κέιτι και του Στίβεν Μίλερ για ένα πάρτι. Παρόντες ήταν υπάλληλοι του Λευκού Οίκου, αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου και, όπως φαινόταν, ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο της δεύτερης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σεφ του hibachi έφτιαχναν «ηφαίστεια» από κρεμμύδια και έριχναν σάκε στα στόματα των καλεσμένων. Στον κήπο, τα παιδιά είχαν ανέβει και διασκέδαζαν σε έναν μηχανικό ταύρο. Το πάρτι έγινε για τα γενέθλια της τότε εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Η τούρτα γενεθλίων της ήταν φτιαγμένη για να μοιάζει με το βήμα στην Αίθουσας Ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, μαζί με μπισκότα στα οποία ήταν γραμμένη με γλάσο η φράση της Λέβιτ: «Όχι άλλες ερωτήσεις».

Με τέτοιες εκδηλώσεις η Κέιτι Μίλερ έχει μετατρέψει το σπίτι που μοιράζεται με τον πιο ισχυρό βοηθό του Τραμπ ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σπίτια στην Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ. Αν και ενδέχεται να μην το κάνει σκόπιμα, η Κέιτι Μίλερ αναβιώνει μια παλιά παράδοση της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Τις ημέρες πριν από την κατάληψη της πρωτεύουσας από τον Τραμπ, υπήρχε η αντίληψη ότι οι κομματικές διαμάχες μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων έμεναν έξω από τις πόρτες των σαλονιών. «Όταν χτυπούσε το ρολόι των πέντε στο Καπιτώλιο, παλιά, τότε έβγαζαν τα μπουκάλια με το μπέρμπον και άρχιζαν να πίνουν όλοι μαζί. Και μετά συνέχιζαν στα δείπνα», λέει η δημοσιογράφος και συγγραφέας, Σάλι Κουίν.

Τέτοια πάρτι, που συχνά διοργάνωναν οι γνωστές κυρίες της Ουάσινγκτον στα παλάτια τους που βρίσκονταν σε ολόκληρη την πόλη αποτελούσαν μια καλή ευκαιρία για πολιτικούς αντιπάλους να συναντηθούν σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα και να απολαύσουν γεύματα και πολυτελή ποτά.

Οι συγκεκριμένες οικοδέσποινες «λάδωναν τους τροχούς της εξουσίας» στην Ουάσινγκτον και μια πρόσκληση στα δείπνα τους ήταν μια ευκαιρία για συναναστροφές με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και πρέσβεις και, περιστασιακά, με κάποια διασημότητα.

Αυτή η διπλωματία των δείπνων έχει εξαφανιστεί έπειτα από μια δεκαετία πολιτικών συγκρούσεων υπό την επήρεια του κινήματος «MAGA». Το κίνημα MAGA του Τραμπ δεν έδειξε ποτέ ιδιαίτερη προτίμηση στην διακομματική φιλία. Επίσης θα ήταν κάπως δύσκολο να συναναστρέφονται οι αξιωματούχοι του με τον Τύπο, που συνήθως αποκαλείται ο εχθρός του λαού από τον Τραμπ ή με πολιτικούς αντιπάλους του Αμερικανού προέδρου. «Όταν ο Τραμπ εκλέχθηκε για πρώτη φορά, τότε ήταν που όλα κατέρρευσαν. Τότε ήταν που οι άνθρωποι σταμάτησαν να μιλάνε μεταξύ τους», ανέφερε η Κουίν.

Οι Μίλερ με το παιδί τους στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ Instagram

Το πάρτι του Αυγούστου με παρόντες σχεδόν όλους τους υπουργούς

Το σπίτι των Μίλερ, όμως, που βρίσκεται σε στρατιωτική βάση νότια του Λευκού Οίκου, έχει γίνει το επίκεντρο των πάρτι. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Κέιτι Μίλερ διοργάνωσε ένα πάρτι για τον εορτασμό της επικύρωσης του Τοντ Μπλανς ως γενικού εισαγγελέα, μαζί με το πάρτι γενεθλίων για την Λέβιτ, το οποίο λειτούργησε ταυτόχρονα ως αποχαιρετιστήριο πάρτι για τον εκπρόσωπο Τύπου που επρόκειτο να αποχωρήσει από την θέση της και ως εορτασμός για τα γενέθλια του Στίβεν Μίλερ.

«Υπήρχαν σχεδόν 100 άτομα εκεί», είπε ένας τακτικός καλεσμένος των Μίλερ στο Vanity Fair. «Είναι σχεδόν ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Μερικές φορές αστειευόμαστε: “Χρειαζόμαστε έναν επιζώντα της επόμενης ημέρας για αυτό;”», ανέφερε ο καλεσμένος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο «επιζών της επόμενης ημέρας» είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη σειρά διαδοχής του Προέδρου και το οποίο διατηρείται σε απόσταση από τα υπόλοιπα μέλη της σειράς όταν αυτά συγκεντρώνονται κάπου όλα μαζί. Ο στόχος είναι να μειωθεί η πιθανότητα να καταστούν όλα τα μέλη της σειράς ανίκανα να αναλάβουν την προεδρία σε περίπτωση καταστροφικού συμβάντος ή συμβάντος με μαζικές απώλειες.

Σε αυτές τις εκδηλώσεις της ανώτερης ηγεσίας μπορεί να συναντήσει κανείς τους Ρούμπιο, τους Χέγκσεθ, τους Μπέργκουμ, καθώς και τον Κας Πατέλ με τη μνηστή του, την Αλέξις Γουίλκινς. Πρόκειται για μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις. Η Κέιτι Μίλερ έχει προσλάβει φορτηγάκια με πίτσα για την πίσω αυλή, μπάρμαν για να σερβίρουν κοκτέιλ, ακόμη και ζώα.

Σε ένα από τα πάρτι γενεθλίων των παιδιών της υπήρχε ένα μικρό ζωολογικό κήπο με γαϊδουράκια και διάφορα άλλα ζώα. Η Κέιτι προσπαθεί να χρησιμοποιεί εταιρείες τροφοδοσίας που ακολουθούν τις αρχές του κινήματος «Make America Healthy Again», όπως λέει ένας τακτικός καλεσμένος, το οποίο ενθαρρύνει την κατανάλωση νωπού γάλακτος και την αποφυγή ελαίων από σπόρους.

Υπάρχει όμως μια εξαίρεση: ένα φορτηγό με παγωτό που χρησιμοποιεί σιρόπια τα οποία, σύμφωνα με τους καλεσμένους, περιέχουν μία από τις χρωστικές τροφίμων εναντίον των οποίων έχει κηρύξει πόλεμο ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. «Είτε την αγαπάς είτε την μισείς, όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το κάνει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμενες ποτέ», είπε στο Vanity Fair η Κάρολιν Λέβιτ για την Κέιτι Μίλερ.

Και συνέχισε: «Και αυτό ισχύει και για τον τρόπο που οργανώνει τα πάρτι της. Το παρακάνει. Είναι πάντα μια εκδήλωση κατάλληλη για όλη την οικογένεια και προσκαλεί τους πάντες. Είναι εξαιρετικά φιλόξενη. Είναι πραγματικά καλή οικοδέσποινα».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ

Προτιμούν τα πάρτι των Μίλερ για να αποφύγουν την εχθρότητα στην Ουάσινγκτον

Και τι γίνεται με τον Στίβεν, έναν άνδρα που είναι πιο γνωστός για τη μονότονη δημαγωγία του παρά για τη ζεστασιά του; Σύμφωνα με την Κάρολαϊν Λέβιτ είναι πολύ διαφορετικός όταν είναι οικοδεσπότης. «Θα πω και αυτό: Ο κόσμος δεν θα το περίμενε από αυτόν, αλλά όταν βρίσκεται στο σπίτι του ή σε ρόλο πατέρα, είναι εξαιρετικά ζεστός και διασκεδαστικός».

Η φημισμένη κοινωνικότητα της Κέιτι Μίλερ δημιουργεί μια παρόμοια αντίθεση με την εικόνα που προβάλλει στο X, όπου έχει συγκεντρώσει 250.000 ακόλουθους. Οι καυστικές της αναρτήσεις στοχεύουν την Αριστερά, τον Τύπο —πρόσφατα αποκάλεσε έναν παρουσιαστή της BBC «καθυστερημένο»— και τους ανταγωνιστές του Έλον Μασκ, όπως τον Σαμ Άλτμαν.

Οι Μίλερ στη διάρκεια παρέλασης Instagram

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων του Στίβεν Μίλερ, η Κέιτι κατέχει μετοχές της xAI αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Στο Instagram, ανάμεσα σε αποσπάσματα από το podcast της, «The Katie Miller Show», προβάλλει μία πιο ήπια εικόνα που χαρακτηρίζει τους influencers του lifestyle.

Φίλοι των Μίλερ που μίλησαν στο Vanity Fair αναφέρουν ότι άρχισε να διοργανώνει δεξιώσεις στο σπίτι της για να αποφύγει την εχθρότητα που, όπως είπαν, αντιμετωπίζουν οι υψηλού προφίλ αξιωματούχοι του Τραμπ όταν βγαίνουν στην πόλη. «Πρέπει να κάνουν κάτι για να ξεσπάσουν, επειδή δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο κοινό», λέει ένας από αυτούς. «Δεν μπορούν να πάνε σε κανένα μέρος χωρίς να δεχτούν επιθέσεις».

Έτσι, η καλύτερη στρατηγική, όπως φαίνεται να πιστεύουν, είναι να αποφεύγουν τον τοπικό πληθυσμό της Ουάσινγκτον. «Είναι δύσκολα για όλους στην κυβέρνηση Τραμπ. Γιατί λοιπόν να μην οργανώνουμε τα δικά μας πάρτι με τους δικούς μας φίλους;», αναρωτήθηκε η Λέβιτ.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από την πρώτη θητεία του Τραμπ όταν ένα μικρό εστιατόριο στη Βιρτζίνια, το The Red Hen, ζήτησε από τη Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, την τότε εκπρόσωπο Τύπου του Τραμπ, να αποχωρήσει. Αυτή ήταν μια τραυματική εμπειρία για την υψηλόβαθμη ομάδα του MAGA, και το Fox News κάλυψε το περιστατικό με τον ίδιο ζήλο που έδειξε το CNN κατά την αναζήτηση της πτήσης 370 της Malaysia Airlines.