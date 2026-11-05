Αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων: Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ

Πρόκειται για ένα «δώρο» φορολογικής τακτοποίησης της ακίνητης περιουσίας, η οποία καλύπτει 13 φορολογικά έτη

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Αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων: Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να διορθώσουν λάθη στο Ε9 για την περίοδο 2014-2026 χωρίς πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμα.
  • Η ρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός ορθού και ολοκληρωμένου περιουσιολογίου ακινήτων για τη λειτουργία του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).
  • Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ να υποβάλουν τις διορθώσεις.
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Να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 για ολόκληρη τη χρονική περίοδο από το 2014 έως και το 2026, χωρίς, όμως, να πληρώσουν πρόσθετους φόρους, ΕΝΦΙΑ, τόκους και πρόστιμα μπορούν πλέον χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων - χάρη σε ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», πρόκειται για ένα δώρο φορολογικής τακτοποίησης της ακίνητης περιουσίας, η οποία καλύπτει 13 φορολογικά έτη και αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ενεργοποίησης του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σωστού και ολοκληρωμένου περιουσιολογίου ακινήτων, καθώς τα στοιχεία του Ε9 αποτελούν μία από τις βασικές πηγές δεδομένων για τη δημιουργία και λειτουργία του νέου μητρώου.

Αναλυτικά, το κείμενο της ρύθμισης αναφέρει:

«Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγονται κίνητρα για την οικειοθελή συμμόρφωση των φορολογουμένων όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2014 έως 2026, με τα ορθά στοιχεία, στοχεύοντας στη δημιουργία ορθού περιουσιολογίου ακινήτων, στο οποίο βασίζονται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και η φορολογία επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας.

Ειδικά για τα ανωτέρω έτη, οι υπόχρεοι σε υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων μπορούν να υποβάλουν, έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της λειτουργίας του ΜΙΔΑ, δήλωση με τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή του φόρου, των τόκων και των προστίμων που προκύπτουν από τη δήλωση αυτή, προθεσμία η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Έναν χρόνο στη διάθεσή τους από την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η ρύθμιση δεν περιορίζεται στις πρόσφατες δηλώσεις, αλλά καλύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα από το 2014 μέχρι και το 2026. Ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους σε βάθος 13 ετών.

Εξίσου σημαντικό είναι το χρονικό περιθώριο που παρέχεται. Οι φορολογούμενοι δεν καλούνται να ολοκληρώσουν τις διορθώσεις άμεσα, αλλά θα έχουν στη διάθεσή τους χρόνο μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της λειτουργίας του ΜΙΔΑ που αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Σημειώνεται πως το ΜΙΔΑ, είναι η νέα ψηφιακή βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, με στόχο να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ακινήτων στην Ελλάδα.

Ουσιαστικά, το ΜΙΔΑ φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο, στον οποίο θα αποτυπώνονται τόσο τα στοιχεία ιδιοκτησίας όσο και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται. Στο νέο μητρώο θα συγκεντρώνονται και θα διασταυρώνονται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, όπως:

• Το Ε9, με τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι.

• Το Ε2, με τα στοιχεία των μισθωμάτων και των ακινήτων που δηλώνονται ως κενά ή παραχωρούνται δωρεάν.

• Το Κτηματολόγιο, με τα στοιχεία των ακινήτων και τους αντίστοιχους κτηματολογικούς κωδικούς (ΚΑΕΚ).

• Τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, με τα στοιχεία των μισθώσεων και της φορολογικής αξιοποίησης των ακινήτων.

• Αλλά ψηφιακά συστήματα και πληροφορίες που διαθέτουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

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