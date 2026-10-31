Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο στη Θέρμη

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Το όχημα γέμισε κάτω από άγνωστες συνθήκες με καπνούς, πιθανότατα λόγω βλάβης.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Θέρμης, κοντά στον οικισμό Λήδα - Μαρία.

Με πληροφορίες από voria.gr

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