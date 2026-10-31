Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

Snapshot Ο γαμπρός Στέλιος Παντεχάκης έφτασε έφιππος στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο χωριό Προφήτης Ηλίας, συνοδευόμενος από 14 καβαλάρηδες.

Ο γάμος έγινε με την παρουσία 14 κουμπάρων που συμμετείχαν στην τελετή.

Το ζευγάρι, Στέλιος Παντεχάκης και Δέσποινα Κουνάλη, συνδύασε την τελετή με στοιχεία της κρητικής παράδοσης. Snapshot powered by AI

Ένας ιδιαίτερος γάμος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρήτη.

Ο γαμπρός, Στέλιος Παντεχάκης, έφτασε στον Ιερό Ναό του Άγιου Τίτου στο χωριό Προφήτης Ηλίας έφιππος και με τη συνοδεία 14 καβαλάρηδων από διάφορες περιοχές της Κρήτης προκειμένου να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς τους Δέσποινα Κουνάλη.

Όπως αναφέρει το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», ο γαμπρός Στέλιος Παντεχάκης και η νύφη Δέσποινα Κουνάλη επέλεξαν να συνδυάσουν την ημέρα του γάμου τους με ένα στοιχείο της κρητικής παράδοσης, έχοντας στο πλευρό τους καβαλάρηδες από ολόκληρο το νησί.

Γονείς του γαμπρού είναι ο Θόδωρος Παντεχάκης και η Πηνελόπη Παπαδάκη, ενώ γονείς της νύφης είναι ο Μιλτιάδης Κουνάλης και η Ελένη Μπαντουβεράκη.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελετής αποτέλεσε και ο αριθμός των κουμπάρων, καθώς συνολικά 14 πρόσωπα ανέλαβαν αυτόν τον ρόλο.

Τη χαρακτηριστική άφιξη του γαμπρού και τις λεπτομέρειες του γάμου κατέγραψε σε βίντεο το τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο του «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά»:

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