Θεσσαλονίκη: Τι έδειξαν οι εξετάσεις για την 6χρονη που έπεσε σε εμπορικό κέντρο

Snapshot Το μπουφάν της 6χρονης πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία» στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικές πληροφορίες περί πολυτραυματισμού της δεν επιβεβαιώθηκαν.

Η 6χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και εισήχθη για προληπτική νοσηλεία.

Οι ιατρικές εξετάσεις και η αξονική τομογραφία ήταν καθαρές, χωρίς εκδορές ή εμφανή τραύματα.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και παρακολουθείται προληπτικά στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα 6χρονο κορίτσι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, μετά από περιστατικό στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία».

Σημειώνεται ότι οι αρχικές πληροφορίες περί πολυτραυματισμού της 6χρονης δεν επιβεβαιώθηκαν.

Τι συνέβη - Ποια η κατάσταση της υγείας της

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το μπουφάν του παιδιού πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες του εμπορικού κεντρου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 6χρονη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εισήχθη στην Παιδοχειρουργική Κλινική για προληπτική νοσηλεία και παρακολούθηση.

Το κορίτσι υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ η αξονική τομογραφία είναι «καθαρή». Μάλιστα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η 6χρονη δεν φέρει ούτε εκδορές ή εμφανή τραύματα.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση.

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