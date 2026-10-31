Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην πλατεία Odeon – 6χρονο παιδί έπεσε από τον 1ο όροφο

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα 6χρονο κορίτσι τραυματίστηκε μετά από πτώση.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ανήλικο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της προσοχής των κηδεμόνων του και έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «Πλατεία».

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχοντας τις αισθήσεις του.

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