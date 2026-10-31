Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην πλατεία Odeon – 6χρονο παιδί έπεσε από τον 1ο όροφο
Το ανήλικο παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο έχοντας τις αισθήσεις του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα 6χρονο κορίτσι τραυματίστηκε μετά από πτώση.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το ανήλικο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της προσοχής των κηδεμόνων του και έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «Πλατεία».
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχοντας τις αισθήσεις του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη και προσαγωγές σε πορεία στο κέντρο της Αθήνας
16:07 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ