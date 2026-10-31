Οικογενειακή τραγωδία στη Μάνη: Σκότωσε τον αδελφό του επειδή είχαν κτηματικές διαφορές

Ο 53χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Οικογενειακή τραγωδία στη Μάνη: Σκότωσε τον αδελφό του επειδή είχαν κτηματικές διαφορές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 53χρονος σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του στη Μάνη μετά από έντονο διαπληκτισμό για κτηματικές διαφορές.
  • Το περιστατικό συνέβη στο Ελαιοχώρι Οιτύλου και ο 57χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη μεταφορά στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.
  • Ο δράστης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης και συνελήφθη με κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.
  • Η αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.
  • Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
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Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Μάνη όπου 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό. Η δολοφονία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Ελαιοχώρι Οιτύλου.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ο 53χρονος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον μεγαλύτερο αδελφό του. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Αμέσως μετά ο 53χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, όπου συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού Τύπου, τα δύο αδέλφια είχαν συχνά διαφωνίες για κτηματική περιουσία. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας θα εξακριβωθούν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

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