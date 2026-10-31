Χανιά: Μυστήριο με τα ανθρώπινα οστά σε χωράφι - «Δείχνουν» εξαφάνιση γυναίκας από το 2011

Οι έρευνες επαναφέρουν παλιές εξαφανίσεις, χωρίς να έχει ακόμη εξακριβωθεί η ταυτότητα της γυναίκας

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χανιά: Μυστήριο με τα ανθρώπινα οστά σε χωράφι - «Δείχνουν» εξαφάνιση γυναίκας από το 2011
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε ελαιώνα στα Βουκολιά Χανίων βρέθηκαν ανθρώπινα οστά, υπολείμματα γυναικείων ρούχων και ένα μαύρο παπούτσι, που εκτιμάται ότι είναι εκεί πάνω από δέκα χρόνια.
  • Η ταυτότητα της γυναίκας στην οποία ανήκουν τα οστά δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί και η ταυτοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Η εξαφάνιση της 75χρονης από τον Αλικιανό το 2023 αποκλείεται ως σύνδεση με τα ευρήματα, λόγω διαφοράς στα ρούχα και χρονικής απόστασης.
  • Επανεξετάζεται η υπόθεση εξαφάνισης 77χρονης από το 2011, η οποία είχε εξαφανιστεί μετά από επίσκεψη συγγενικού προσώπου σε νοσοκομείο.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη σύνδεση των οστών και αντικειμένων με παλαιότερες εξαφανίσεις γυναικών στα Χανιά.
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Στο προσκήνιο έρχονται παλιές υποθέσεις εξαφανίσεων γυναικών στα Χανιά μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών, υπολειμμάτων γυναικείων ενδυμάτων και ενός μαύρου παπουτσιού σε ελαιώνα, στην περιοχή των Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά. Τα ευρήματα εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο σημείο για περισσότερα από δέκα χρόνια, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κάτοικος της περιοχής ανακάλυψε το μακάβριο εύρημα την περασμένη Κυριακή (25/10) ενώ πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες στο κτήμα του. Σημειώνεται ότι τα οστά βρίσκονται κάτω από βάτα σε απομονωμένο σημείο, μακριά από το χωριό.

Ο άνδρας ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία περισυνέλλεξε τα ευρήματα και τα απέστειλε στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιο πρόσωπο ανήκουν.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για ακέραιη σορό αλλά για τμήματα ανθρώπινου σκελετού, μαζί με υπολείμματα ρούχων και ένα γυναικείο μαύρο παπούτσι.

Η εξαφάνιση της 75χρονης από τον Αλικιανό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΚΡΗΤΗ ΤV, μία από τις πρώτες υποθέσεις που εξετάστηκαν ήταν εκείνη της 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό, η οποία είχε εξαφανιστεί το 2023.

Ωστόσο, τα υπολείμματα των ενδυμάτων που εντοπίστηκαν στον ελαιώνα δεν φαίνεται να ταιριάζουν με τα ρούχα που φορούσε η ηλικιωμένη όταν χάθηκαν τα ίχνη της.

Επιπλέον, τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία δεν παρουσιάζουν μέχρι στιγμής αντιστοιχία με τη συγκεκριμένη εξαφάνιση, ενώ η εκτίμηση ότι τα οστά βρίσκονταν στο σημείο για περισσότερα από δέκα χρόνια απομακρύνει ακόμη περισσότερο αυτό το ενδεχόμενο.

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση 77χρονης το 2011

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της διερεύνησης επανέρχεται και μία παλαιότερη υπόθεση, που χρονολογείται από τον Ιούλιο του 2011.

Τότε είχε εξαφανιστεί μία 77χρονη γυναίκα, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της με σκοπό να επιβιβαστεί σε λεωφορείο και να επισκεφθεί συγγενικό της πρόσωπο στο Γενικό Νοσοκομείο.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί, η ηλικιωμένη δεν είχε εντοπιστεί.

Στις επιχειρήσεις αναζήτησης είχαν συμμετάσχει η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, η 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών και εθελοντές.

Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των οστών

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν τα οστά, ούτε έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση με κάποια συγκεκριμένη υπόθεση εξαφάνισης.

Η εξέταση των οστικών υπολειμμάτων και των αντικειμένων που βρέθηκαν μαζί τους αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία. Ιδιαίτερη σημασία ενδέχεται να έχει και το μαύρο γυναικείο παπούτσι, εφόσον καταστεί δυνατή η αντιστοίχισή του με στοιχεία από παλαιότερη εξαφάνιση.

Δείτε βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του ΚΡΗΤΗ TV:

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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