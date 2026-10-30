Θρίλερ στα Χανιά: Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε σε χωράφι στις Βουκολιές

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θρίλερ στα Χανιά: Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε σε χωράφι στις Βουκολιές
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ανθρώπινα υπολείμματα βρέθηκαν σε αγροτική έκταση στις Βουκολιές Χανίων και η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές.
  • Η σορός φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα, αλλά τα ρούχα που βρέθηκαν δεν ανήκουν στην 75χρονη από τον Αλικιανό που εξαφανίστηκε το 2023.
  • Έχουν ληφθεί δείγματα DNA για ταυτοποίηση, τα οποία θα καθορίσουν αν η σορός συνδέεται με πρόσφατη ή παλιότερη υπόθεση εξαφάνισης.
  • Σε παλαιότερη φάση της υπόθεσης είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία αλλοδαπός εργάτης και ο ιερέας του χωριού, αλλά η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.
  • Τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα ενδέχεται να συνδέουν τα ευρήματα με εξαφάνιση που είχε συγκλονίσει την περιοχή πριν από 19 χρόνια.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές Χανιών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινου σκελετού σε αγροτική έκταση στην περιοχή των Βουκολιών.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο ιδοκτήτης του χωραφιού εντόπισε τα υπολείμματα την ώρα που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σορός ανήκει σε γυναίκα με τις Αρχές να εξετάζουν αν ανήκει στην 75ρχονη από τον Αλικιανό που εξαφανίστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023.

Για την υπόθεση κατηγορήθηκε ένας αλλοδαπός εργάτης ενώ είχε ανακριθεί ως ύποπτος και ο ιερέας του χωριού. Συγκεκριμένα είχαν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο, κατά συναυτουργία στον ιερέα του χωριού και στο ζευγάρι των Τσέχων που εκτελούσαν εργασίες εκείνο το διάστημα στο νεκροταφείο, υπόθεση που δεν έχει περάσει από δικαστικό συμβούλιο. Παρά τις αμέτρητες εκκλήσεις των παιδιών της η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη!

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα «έδειξαν» μία ακόμη παλιότερη υπόθεση εξαφάνισης που είχε συγκλονίσει την περιοχή πριν από 19 χρόνια.

Επίσης, από την αναγνώριση των ρούχων φαίνεται πως δεν είναι η 75χρονη.

Σε κάθε περίπτωση, έχουν παρθεί δείγματα DNA και για τις δύο περιπτώσεις και τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως ή να συσκοτίσουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:01ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Γιατί ο πρόεδρος διέκοψε το ταξίδι του στη Σενεγάλη – Καταγγελίες για πραξικόπημα

22:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Ηλιούπολη: «Η Ελλάδα χρειάζεται τον αντίπαλο πόλο στη δεξιά, όχι μια δύναμη συνδιαχείρισης»

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Έρχονται αλλαγές από το 2027 - Τι πρέπει να περιέχει

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε σε χωράφι στις Βουκολιές

22:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με τη Cyber Monday

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Γιαννακόπουλου για Λιόλιο, ΟΔΚΕ, ΚΕΔ και… γνωστούς-αγνώστους

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αριθμός ρεκόρ 47,9 εκατομμυρίων Αμερικανών έχει ήδη ψηφίσει

22:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Βουτιά 3% στον Nasdaq – Οδεύει προς τον χειρότερο μήνα του εδώ και από ένα χρόνο

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτιά σε γνωστή ταβέρνα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

21:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντολή αποχώρησης του μη απαραίτητου προσωπικού από τη Σαουδική Αραβία λόγω κινδύνων ασφαλείας

21:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές – Παναθηναϊκός 83-68: Το… φάντασμα του «τριφυλλιού» στην Τουρκία

21:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθυστερήσεις σε πτήσεις μετά την υπερπτήση του Air Force One για το Halloween

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα αποδεχθούμε τα έργα συνδεσιμότητας να εργαλειοποιούνται για γεωπολιτικούς σκοπούς

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 30/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 24 εκατ. ευρώ

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Ένοχοι 3 γιατροί για τον θάνατο 33χρονου που ξεψύχησε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο 

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες

21:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Το Brent έφτασε σήμερα έως τα 118 δολάρια το βαρέλι– Φόβοι για νέο σοκ

20:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Χωριάτικο»: Δέκα προφυλακιστέοι μετά την απολογία των 29 κατηγορουμένων

20:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 33,9 εκατ. ευρώ σε 117.198 αγρότες για την γ' καταβολή επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 30/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 24 εκατ. ευρώ

17:09ΕΘΝΙΚΑ

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα»: Ο Βασίλης Καραγιαννάκης, ο πρώτος κυβερνήτης της φρεγάτας «Νέαρχος» μιλάει στο Newsbomb

13:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το Ζενίθ στο Ναδίρ – Τα νούμερα της πρωινής ζώνης

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία – Ποιες ημέρες θα είναι πιο δύσκολες, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείσ’ το, ρε πουλάκι μου το στόμα μου ένα λεπτό, κλείσ' το»: Η αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη σε γυναίκα που τη διέκοψε την ώρα που μιλούσε στο Νοσοκομείο Χανίων

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Ένοχοι 3 γιατροί για τον θάνατο 33χρονου που ξεψύχησε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο 

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Γιαννακόπουλου για Λιόλιο, ΟΔΚΕ, ΚΕΔ και… γνωστούς-αγνώστους

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας συναντήθηκε με δύο σέρφερ και τους πιτσίλισε με νερό

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλάκα: Αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την κλοπή σωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Το απόγευμα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων - Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο»

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στη Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτιά σε γνωστή ταβέρνα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης στο Newsbomb: «Πρέπει να προετοιμάσουμε την ελληνική κοινή γνώμη για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, η Τουρκία είναι ένας δύσκολος, ισχυρός αντίπαλος»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Η πρώτη αντίδραση των συγγενών των Αμερικάνων θυμάτων - «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχασαν τη ζωή τους για 20€»

22:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με τη Cyber Monday

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε σε χωράφι στις Βουκολιές

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Έρχονται αλλαγές από το 2027 - Τι πρέπει να περιέχει

14:31ΕΘΝΙΚΑ

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Νέαρχος»: Βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή στη Λοριάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ