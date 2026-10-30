Θρίλερ στα Χανιά: Ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε σε χωράφι στις Βουκολιές

Snapshot Ανθρώπινα υπολείμματα βρέθηκαν σε αγροτική έκταση στις Βουκολιές Χανίων και η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές.

Η σορός φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα, αλλά τα ρούχα που βρέθηκαν δεν ανήκουν στην 75χρονη από τον Αλικιανό που εξαφανίστηκε το 2023.

Έχουν ληφθεί δείγματα DNA για ταυτοποίηση, τα οποία θα καθορίσουν αν η σορός συνδέεται με πρόσφατη ή παλιότερη υπόθεση εξαφάνισης.

Σε παλαιότερη φάση της υπόθεσης είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία αλλοδαπός εργάτης και ο ιερέας του χωριού, αλλά η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

Τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα ενδέχεται να συνδέουν τα ευρήματα με εξαφάνιση που είχε συγκλονίσει την περιοχή πριν από 19 χρόνια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές Χανιών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινου σκελετού σε αγροτική έκταση στην περιοχή των Βουκολιών.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο ιδοκτήτης του χωραφιού εντόπισε τα υπολείμματα την ώρα που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σορός ανήκει σε γυναίκα με τις Αρχές να εξετάζουν αν ανήκει στην 75ρχονη από τον Αλικιανό που εξαφανίστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2023.

Για την υπόθεση κατηγορήθηκε ένας αλλοδαπός εργάτης ενώ είχε ανακριθεί ως ύποπτος και ο ιερέας του χωριού. Συγκεκριμένα είχαν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο, κατά συναυτουργία στον ιερέα του χωριού και στο ζευγάρι των Τσέχων που εκτελούσαν εργασίες εκείνο το διάστημα στο νεκροταφείο, υπόθεση που δεν έχει περάσει από δικαστικό συμβούλιο. Παρά τις αμέτρητες εκκλήσεις των παιδιών της η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη!

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα «έδειξαν» μία ακόμη παλιότερη υπόθεση εξαφάνισης που είχε συγκλονίσει την περιοχή πριν από 19 χρόνια.

Επίσης, από την αναγνώριση των ρούχων φαίνεται πως δεν είναι η 75χρονη.

Σε κάθε περίπτωση, έχουν παρθεί δείγματα DNA και για τις δύο περιπτώσεις και τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως ή να συσκοτίσουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

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