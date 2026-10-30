Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 30/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 24 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (30/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 24.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (276) για τα 16.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 21, 26, 37, 39, 42 και αριθμοί Eurojackpot το 7 και 5.