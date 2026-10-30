Λάρισα: Φωτιά σε γνωστή ταβέρνα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στην ταβέρνα «Νταλάκας» στη Λάρισα, ξεκινώντας από την ψησταριά και εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό.

Εργαζόμενοι και θαμώνες απομακρύνθηκαν χωρίς τραυματισμούς παρά την αναστάτωση.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με τρία υδροφόρα οχήματα και κατέσβησε τη φωτιά σε σύντομο χρόνο.

Το εσωτερικό της ταβέρνας υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής το κατάστημα εστίασης «Νταλάκας» στην πλατεία Νεάπολης, στην πόλη της Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της ψησταριάς και επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ εργαζόμενοι και θαμώνες κατάφεραν να βγουν σώοι και χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός παρά την μεγάλη αναστάτωση πυο προκλήθηκε.

Στο Σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία υδροφόρα οχήματα και πλήθος πυροσβεστών, οι οποίοι κατάφεραν να τη σβήσουν σε σύντομο χρόνο. Ωστόσο το εσωτερικό της ταβέρνας έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν διακόψει την κυκλοφορία μπροστά από το κατάστημα για λόγους ασφαλείας.

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