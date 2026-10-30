Πάτρα: Νεκρός 28χρονος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από συγγενείς του
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- Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από συγγενείς του.
- Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός άνδρας κατέληξε.
- Η Αστυνομία δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
- Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μέσω νεκροψίας-νεκροτομής.
Τραγική κατάληξη είχε η μεταφορά ενός 28χρονου άνδρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, το πρωί της Παρασκευής (30.10.26).
Όπως αναφέρει το tempo24.news, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από συγγενείς του, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο νεαρός άνδρας έφυγε από τη ζωή.
Από την έως τώρα έρευνα της Αστυνομίας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
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