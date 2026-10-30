Καρδίτσα: Ένοχοι 3 γιατροί για τον θάνατο 33χρονου που ξεψύχησε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο 

Ο άτυχος 33χρονος έχασε τη ζωή του μέσα σε διάστημα λίγων ωρών

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Καρδίτσα: Ένοχοι 3 γιατροί για τον θάνατο 33χρονου που ξεψύχησε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον θάνατο 33χρονου από οξεία επιγλωττίτιδα.
  • Ο 33χρονος πέθανε από ασφυξία κατά τη διάρκεια διακομιδής με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας χωρίς συνοδεία ειδικού ιατρού.
  • Οι γιατροί δεν παρακολούθησαν εντατικά τον ασθενή ούτε αποφάσισαν την εισαγωγή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Αυξημένης Φροντίδας.
  • Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν άλλαξε η εφημερία της κλινικής για να νοσηλευθεί στην Καρδίτσα, και η διακομιδή έγινε χωρίς κατάλληλη ιατρική υποστήριξη.
  • Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας επέβαλε στους τρεις γιατρούς ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.
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Ένοχοι με αφορμή τον θάνατο ενός 33χρονου ασθενούς, κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, τρεις γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους 3 γιατρούς για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών (με τριετή αναστολή) για τον θάνατο του 33χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του σε διάστημα λίγων ωρών από νόσο (οξεία επιγλωττίτιδα), η οποία παρότι διαγνώσθηκε στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Καρδίτσας κατά πώς φαίνεται δεν αντιμετωπίσθηκε όπως έπρεπε.

Όπως αναφέρει το eleftheria.gr, o 33χρονος, το απόγευμα της 12ης Ιουνίου 2019 ενώ βρισκόταν στο σπίτι του αισθάνθηκε δύσπνοια και διαμαρτυρόταν πως δεν μπορούσε να καταπιεί. Το ίδιο βράδυ συγγενείς τον πήγαν στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου όπου του δόθηκε μια «αγωγή». Καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου απευθύνθηκε ξανά στο Κέντρο Υγείας για να παραπεμφθεί έτσι στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παρά τη διάγνωση από την ειδικευόμενη παθολόγο στο Τμήμα Επειγόντων, άλλος ειδικός γιατρός αποφάσισε τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας γιατί η συγκεκριμένη κλινική που θα νοσήλευε τον 33χρονο δεν εφημέρευε. Έτσι ο 33χρονος που διαμαρτυρόταν πως δεν μπορεί να αναπνεύσει κατέληξε, από απόφραξη των αεραγωγών (ασφυξία) μερικά χιλιόμετρα έξω από την Καρδίτσα ενόσω διακομιζόταν με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασής του, όχι μόνο δεν άλλαξε η εφημερία της Κλινικής για να νοσηλευθεί στην Καρδίτσα, αλλά η διακομιδή δεν έγινε με κάποια Μονάδα του ΕΚΑΒ και συνοδεία ειδικού ιατρού παρά μόνο με τη μητέρα του, η οποία στην κατάθεσή της στο Δικαστήριο της Λάρισας, περιέγραψε το τραγικό γεγονός του θανάτου του γιου της.

Πέθανε από ασφυξία

Σύμφωνα με το ιστορικό, όπως περιγράφεται και στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, οι τρεις γιατροί του Γ.Ν. Καρδίτσας στις 13-6-2019 «αφενός μεν δεν παρακολούθησαν στενά» τον 33χρονο «σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ώστε να αποφευχθεί η απόφραξη των αεραγωγών, αφετέρου δε μολονότι δεν υπήρχε λόγος παραπομπής του σε έτερο Νοσοκομείο, την αυτή ημεροχρονολογία και περί ώρα 11:00 αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με ασθενοφόρο και όχι με κινητή ιατρική μονάδα και μάλιστα χωρίς τη συνοδεία ιατρού κατάλληλης ειδικότητας, ήτοι αναισθησιολόγου. Αναπόδραστο αποτέλεσμα της αμελούς συμπεριφοράς» των κατηγορουμένων ιατρών «οι οποίοι ενήργησαν κατά παράβαση των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της επιστήμης τους και του αντικειμενικώς επιβαλλόμενου καθήκοντος επιμέλειας σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ήταν να καταλήξει ο ανωτέρω ασθενής καθ’ οδόν για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λόγω απόφραξης των αεραγωγών (ασφυξίας).

Ειδικότερα, αναφέρεται στην απόφαση ο 33χρονος προσήλθε στο Γ.Ν. Καρδίτσας, περί ώρα 06.00-06.30 της 13ης- 06-2019. «Από την κλινική εξέταση και τα ακροαστικά ευρήματα, από την ειδικευόμενη ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων», «τέθηκε η υπόνοια λοιμώξεως του ανωτέρω αναπνευστικού συστήματος (επιγλωττίτιδα), δόθηκε άμεσα φαρμακευτική αγωγή και περί ώρα 07.45, η ιατρός, κάλεσε τηλεφωνικά τον ειδικό ιατρό» της Κλινικής του ΓΝ Καρδίτσας «προκειμένου να τον ενημερώσει για το περιστατικό, το οποίο η ίδια προφανώς θεώρησε σοβαρό». Ακολούθως, ο επικουρικός γιατρός, «αν και είχε άδεια εκείνη την ημέρα, προσήλθε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και περί ώρα 08.30 κατόπιν εξέτασης του ασθενούς, η διάγνωση, από τον ιατρό, ήταν οίδημα στην επιγλωττίδα. Κατόπιν, ο ιατρός ενημέρωσε τον διευθυντή της Κλινικής για την κλινική εικόνα του ασθενούς και πως θα αντιμετωπιστεί το περιστατικό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αρμόδια Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας δεν εφημέρευε και συμφωνήθηκε η διακομιδή του ασθενούς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και ο ασθενής μεταφέρθηκε στην Κλινική για παρακολούθηση».

Διευκρινίζεται ότι στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι γιατροί εξήγησαν πώς ελήφθη η απόφαση για τη διακομιδή στη Λάρισα, ποιος από όλους τους, υπέγραψε και πώς, τη διακομιδή του 33χρονου. Στην πρωτόδικη δικαστική απόφαση περιγράφονται επίσης οι ιατρικές πράξεις που ακολούθησαν στις 10 το πρωί (λαρυγγοσκόπηση, τομογραφία κλπ) που επιβεβαίωσαν την αρχική διάγνωση περί επιγλωττίτιδας. «Περί ώρα 11.30» σημειώνεται στη δικαστική απόφαση «ο ασθενής αναχώρησε από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, με προορισμό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς συνοδεία κανενός ιατρού. Εκ των αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών, προέκυψε ότι αν και διαπιστώθηκε ήδη από νωρίς το πρωί», από την ειδικευόμενη παθολόγο ιατρό «η υπόνοια λοιμώξεως του ανωτέρω αναπνευστικού συστήματος (επιγλωττίτιδα) και ακολούθως επιβεβαιώθηκε» από τον ειδικό ιατρό αλλά και από τον έτερο ειδικό ιατρό ότι «ο ασθενής πάσχει από οίδημα στην επιγλωττίδα».

«Οι οποίοι επιλήφθηκαν και εξέτασαν τον ασθενή και όντας θεράποντες ιατροί του, δεν παρακολούθησαν εντατικά τον ασθενή, λαμβάνοντας σοβαρά την κλινική εικόνα του ασθενούς, ο οποίος διαρκώς και κατ’ επανάληψη διαμαρτύρονταν για ισχυρό πονόλαιμο και ότι δεν μπορεί να ανασάνει».

Έτσι «δεν συναποφάσισαν με τον διευθυντή της Κλινικής, ο οποίος ήταν ενήμερος για τη διάγνωση και την κατάσταση του ασθενούς, την αλλαγή εφημεριακού προγράμματος προκειμένου να αιτηθούν, από την Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Καρδίτσας, το άνοιγμα και την εφημερία» της συγκεκριμένης Κλινικής «την εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας καθόσον είναι γνωστό ότι τέτοια περιστατικά οξείας επιγλωττίτιδας εξελίσσονται ραγδαία και μπορούν να αποφέρουν τέλεια απόφραξη των αεροφόρων οδών σε σύντομο χρόνο και απαιτείται οι γιατροί να είναι σε διαρκή ετοιμότητα για τη διενέργεια διασωλήνωσης ή τραχειοτομής» καταλήγει η δικαστική απόφαση.

Στο πλαίσιο της δίκης, κατέθεσε η μητέρα και άλλα συγγενικά πρόσωπα του 33χρονου, ιατροδικαστής όπως και οι 2 πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, ενώ τα γεγονότα περιέγραψαν με τις απολογίες τους και οι τρεις κατηγορούμενοι γιατροί.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή ενός γιατρού και την απαλλαγή των άλλων δύο συγκατηγορουμένων, αλλά το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας αποφάσισε την ενοχή και των τριών γιατρών για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 2 ετών με τριετή αναστολή.

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