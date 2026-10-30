Κρήτη: Καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων στον ΒΟΑΚ – Και δεύτερο τροχαίο λίγα μέτρα μακριά

Snapshot Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στον ΒΟΑΚ, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων.

Στο πρώτο ατύχημα, ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Στο δεύτερο ατύχημα ενεπλάκησαν περίπου 10 αυτοκίνητα σε καραμπόλα.

Το οδόστρωμα στο σημείο ήταν ιδιαίτερα ολισθηρό λόγω έντονης υγρασίας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε κανένα από τα δύο περιστατικά. Snapshot powered by AI

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο ένα περιστατικό σημειώθηκε καραμπόλα με την εμπλοκή περίπου 10 αυτοκινήτων, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Τα δύο συμβάντα καταγράφηκαν λίγο πριν από την Παναγία Χαρακιανή, στο ύψος του Σταυρού, στον δρόμο προς το Μπαλί.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο πρώτο τροχαίο, ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων σημειώθηκε και το δεύτερο ατύχημα, με τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα να εμπλέκονται σε καραμπόλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ επικρατεί έντονη υγρασία, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό.

Παρά τον αριθμό των εμπλεκόμενων οχημάτων και τις συγκρούσεις, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σε κανένα από τα δύο περιστατικά.

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