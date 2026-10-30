Χανιά: Στο εδώλιο πρώην ιερέας που έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην του

Στο Εφετείο εκδικάζεται η υπόθεση εμπρησμού ιστορικής κατοικίας στα Χανιά από πρώην ιερέα, ο οποίος επικαλείται ψυχική διαταραχή και ισχυρίζεται πως τον καθοδηγούσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χανιά: Στο εδώλιο πρώην ιερέας που έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Εφετείο εκδικάζεται η υπόθεση εμπρησμού ιστορικής κατοικίας στα Χανιά από 70χρονο πρώην ιερέα.
  • Ο κατηγορούμενος επικαλείται ψυχική διαταραχή και ισχυρίζεται ότι τον καθοδηγούσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.
  • Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του και προκάλεσε ζημιές σε γειτονικά ακίνητα.
  • Η γυναίκα είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα πριν τον εμπρησμό και είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία.
  • Η δίκη συνεχίζεται τον Νοέμβριο, με κεντρικό ζήτημα την αποδοχή ή όχι του μειωμένου καταλογισμού.
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Ενώπιων του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου βρέθηκε 6 χρόνια μετά τον εμπρησμό ιστορικής κατοικίας στην Παλιά Πόλη των Χανίων, ένας 70χρονος Ελληνοκαναδός πρώην ιερέας που κατηγορείται για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας. Ο ίδιος επικαλείται ψυχική διαταραχή, ζητώντας να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός, ενώ υποστηρίζει ότι τον καθοδηγούσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.

Η υπόθεση αφορά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020, σε ξύλινη κατοικία του 1623, στην οδό Πόρτου. Το κτίριο, ιδιοκτησίας της εν διαστάσει συζύγου του κατηγορουμένου, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και γειτονικά ακίνητα.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, η γυναίκα είχε εγκαταλείψει τον Καναδά, όπου ζούσε με τον τότε σύζυγό της, και είχε εγκατασταθεί στα Χανιά. Πριν από τον εμπρησμό είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα, γεγονός που την οδήγησε να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο της.

«Το σπίτι σου θα γίνει στάχτη»

Ανάμεσα στα μηνύματα που φέρεται να της είχε στείλει ο πρώην ιερέας περιλαμβάνονταν οι φράσεις «Δεν θα μείνει τίποτα από τα πράγματά σου σκύλα» και «Το σπίτι σου θα γίνει στάχτη».

Μετά την επικοινωνία με τον δικηγόρο της, η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν επτά αστυνομικοί, ενώ κλήθηκαν και δύο κλειδαράδες, καθώς ο άνδρας είχε κλειδωθεί στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η πρόσβαση στην κατοικία ήταν δύσκολη, αφού πίσω από την πόρτα είχαν τοποθετηθεί έπιπλα που εμπόδιζαν την είσοδο.

Ο κατηγορούμενος κατάφερε τελικά να διαφύγει από παράθυρο του φλεγόμενου κτιρίου. Μετά τον απεγκλωβισμό του συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και διατάχθηκε η ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο ίδιος μετά το περιστατικό, πίστευε ότι η εν διαστάσει σύζυγός του βρισκόταν στην κατοικία μαζί με νέο σύντροφο και γι' αυτό αποφάσισε να βάλει φωτιά.

Ο 70χρονος υποστηρίζει επίσης ότι είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ αποδίδει τις ενέργειές του σε καθοδήγηση που, όπως ισχυρίζεται, δεχόταν από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ.

Ο 70χονος είχε υπηρετήσει στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής από το 1982 έως το 2015, οπότε αποχώρησε από την ενορία του χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στη συνέχεια αποπέμφθηκε.

Τον Νοέμβριο η συνέχεια της δίκης

Στη διαδικασία ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου παρέστησαν προς υποστήριξη της κατηγορίας και ιδιοκτήτες γειτονικών κατοικιών, οι οποίες είχαν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τη φωτιά.

Κατά τη συνεδρίαση αναγνώστηκαν οι καταθέσεις που είχαν δοθεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, καθώς και οι ιατρικές γνωματεύσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η δίκη διεκόπη αργά το μεσημέρι και θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο με την απολογία του κατηγορουμένου.

Κεντρικό ζήτημα για την περαιτέρω δικαστική κρίση αποτελεί το κατά πόσο θα γίνει δεκτός ο ισχυρισμός περί μειωμένου καταλογισμού, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την ποινική μεταχείρισή του.

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