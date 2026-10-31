Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν οστά, ρούχα και το κρανίο γυναίκας θαμμένα σε χωράφι
Οι Αρχές εξετάζουν παλαιότερες υποθέσεις εξαφάνισης
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- ελαιώνα στα Βουκολιά Χανίων βρέθηκαν ανθρώπινα οστά, κρανίο και γυναικεία ρούχα από 54χρονο κατά τις εργασίες στο χωράφι του.
- Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα και ιατροδικαστής πήρε δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο DNA.
- Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA αναμένεται να διευκρινίσουν την ταυτότητα της σορού.
- Η σορός πιθανολογείται ότι ανήκει σε γυναίκα και εξετάζονται παλαιότερες υποθέσεις εξαφάνισης.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA αναμένεται να ρίξουν φως στο θρίλερ που εκτυλίσσεται από τις 25 Οκτωβρίου στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων υπολειμμάτων σε ελαιώνα στην περιοχή των Βουκολιών.
Το μακάβριο εύρημα έκανε ο 54χρονος, ο οποίος κατά τη διάρκεια εργασιών στο χωράφι του εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο, οστά και γυναικεία ενδύματα.
Ο χώρος αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή, στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής ενώ λήφθησαν δείγματα τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο.
Η σορός εκτιμάται ότι ανήκει σε γυναίκα, με τις Αρχές να εξετάζουν παλαιότερες υποθέσεις εξαφάνισης.
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