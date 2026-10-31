Νυχτερινό ρεύμα: Πότε μπαίνει σε εφαρμογή το ωράριο του διζωνικού τιμολογίου – Ποιες ώρες θα ισχύει

Snapshot Το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Το νέο ωράριο περιλαμβάνει μεσημβρινή ζώνη από τις 12 μ.μ. έως τις 3 μ.μ. και νυχτερινή ζώνη από τις 2 π.μ. έως τις 5 π.μ.

Η μετάβαση στο νέο ωράριο θα γίνει αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους καταναλωτές.

Το διζωνικό τιμολόγιο αφορά καταναλωτές με «νυχτερινό» ή «έξυπνο» μετρητή και βασίζεται σε περιόδους μειωμένης κατανάλωσης και πλεονάσματος παραγωγής από φωτοβολταϊκά.

Οι καταναλωτές που δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο διζωνικό τιμολόγιο μπορούν να ζητήσουν τη λήξη της σύμβασης προμήθειας. Snapshot powered by AI

Από αύριο Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης του ΔΕΔΔΗΕ, με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2027, με σκοπό την πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Υπενθυμίζεται ότι το διζωνικό παρέχεται στους καταναλωτές που διαθέτουν «νυχτερινό» ή «έξυπνο» μετρητή σε δύο χρονικές περιόδους μέσα στην ημέρα.

Οι νέες χρονικές περίοδοι είναι προσαρμοσμένες στα σύγχρονα δεδομένα του ηλεκτρικού συστήματος και αξιοποιούν το πλεόνασμα παραγωγής ρεύματος τα μεσημέρια, λόγω φωτοβολταϊκών όπως επίσης και την αιχμή της ζήτησης τις πρώτες βράδυνες ώρες λόγω θέρμανσης ή / και ψύξης με κλιματιστικά.

Το νέο ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Η μετάβαση στο νέο ωράριο θα γίνει αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των καταναλωτών. Το ίδιο θα ισχύει και για τις όποιες πιθανές μελλοντικές αλλαγές.

Στην περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν επιθυμεί να παραμείνει σε διζωνικό τιμολόγιο θα μπορεί να ζητήσει τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης προμήθειας.