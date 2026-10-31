Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο για την «Μουριά» - Βίντεο και εικόνες

Το κλείσιμο του καφενείου βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιεύματος του Guardian

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο για την «Μουριά» - Βίντεο και εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η «Μουριά», ένα από τα πιο ιστορικά καφενεία της Αθήνας, κλείνει οριστικά μετά από 111 χρόνια λειτουργίας.
  • Το καφενείο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια.
  • Το κλείσιμο της «Μουριάς» αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του Guardian ως απώλεια ενός σημαντικού ιστορικού χώρου.
  • Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για το τελευταίο αντίο, μοιράζοντας αναμνήσεις και τραγούδια στον χώρο.
  • Η «Μουριά» θεωρείται «το τελευταίο οχυρό» για την κοινότητα της περιοχής που αλλάζει γρήγορα.
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Ένα από τα πιο ιστορικά καφενεία της Αθήνας κατεβάζει οριστικά ρολά.

Η «Μουριά», το παραδοσιακό στέκι στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, κλείνει έπειτα από 111 χρόνια λειτουργίας, αφήνοντας πίσω της μια μακρά ιστορία που συνδέθηκε με την καθημερινότητα των Εξαρχείων και τους ανθρώπους τους.

Το κλείσιμο του καφενείου βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιεύματος του Guardian, με τη δημοσιογράφο Helena Smith να περιγράφει την απώλεια ενός ιστορικού χώρου σε μια περιοχή που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Η εφημερίδα χαρακτηρίζει τη «Μουριά» «το τελευταίο οχυρό», μεταφέροντας τη συγκίνηση των ανθρώπων που έβρισκαν εκεί επί χρόνια το δικό τους σημείο συνάντησης.

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο καφενείο για το τελευταίο αντίο. Κουβέντιασε, τραγούδησε, θυμήθηκε...

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