«Η αποκαθήλωση»: Κλείνει τελικά η ιστορική «Μουριά» των Εξαρχείων μετά από 111 χρόνια

Snapshot Το ιστορικό καφενείο «Μουριά στα Εξάρ, που λειτουργούσε από το 1915, ανακοίνωσε το κλείσιμό του με μιαολική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση με τίτλο «Η αποκαθήλωση» σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και αποχαιρετά τους επισκέπτες που πέρασαν από το καφενείο.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σχεδιάζει να αλλάξει τη χρήση του χώρου και να τον μετατρέψει σε φαρμακείο, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η «Μουριά» αποτελούσε σημαντικό κοινωνικό και πολιτισμικό σημείο συνάντησης στην περιοχή των Εξαρχείων για πάνω από έναν αιώνα. Snapshot powered by AI

Με μια εικόνα που μοιάζει να σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, η ιστορική «Μουριά» στα Εξάρχεια αποχαιρετά το κοινό της. Το παραδοσιακό καφενείο, που λειτουργεί από το 1915 στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ανάρτηση με τίτλο «Η αποκαθήλωση», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο κύκλος του ιστορικού στεκιού φτάνει στο τέλος του.

«Η αποκαθήλωση. Για όσες φορές μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε. Αγκαλιά», αναφέρει η ανάρτηση στη σελίδα του καφενείου στο Facebook, συνοδεύοντας τη φράση με τη φωτογραφία που δείχνει να κατεβαίνει από το ταβάνι ένα στοιχείο του χώρου.

Η λιτή, αλλά φορτισμένη συναισθηματικά, κίνηση λειτουργεί ως αποχαιρετισμός στους ανθρώπους που πέρασαν από τη «Μουριά» όλα αυτά τα χρόνια, σε ένα καφενείο που δεν αποτέλεσε απλώς σημείο συνάντησης, αλλά κομμάτι της καθημερινότητας και της ταυτότητας των Εξαρχείων.

Οι αντιδράσεις για το μέλλον της «Μουριάς»

Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, η προοπτική να κλείσει το ιστορικό καφενείο είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου φέρεται να σχεδίαζε την αλλαγή χρήσης του χώρου και τη μετατροπή του σε φαρμακείο.

Η «Μουριά», που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1915, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα καφενεία της περιοχής και ένα από τα στέκια που συνδέθηκαν με την ιστορία και την κοινωνική ζωή των Εξαρχείων.

Η νέα ανάρτηση με τη φράση «Η αποκαθήλωση» επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του μέλλοντός της, με το μήνυμα να αποτυπώνει τη συναισθηματική σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στο καφενείο και στους ανθρώπους του.

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