Εξάρχεια: Η «Μουριά» κατεβάζει ρολά μετά από 111 χρόνια - «Έχει ψυχή, είναι κομμάτι της γειτονιάς»

Snapshot Το ιστορικό καφενείο «Η Μουριά» στα Εξάρχεια κλείνει μετά από 111 χρόνια λειτουργίας, αποτελώντας σημαντική απώλεια για τη γειτονιά.

Η «Μουριά» ήταν σημείο συνάντησης για γενιές κατοίκων, καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής.

Το κλείσιμο συνδέεται με τις αλλαγές στα Εξάρχεια, όπου αυξάνονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και η εμπορική εκμετάλλευση, μειώνοντας τους χώρους αυθόρμητης κοινωνικής συναναστροφής.

Παρά τις προσπάθειες για διατήρηση του καφενείου, δεν ανανεώθηκε η μίσθωση του χώρου, με αποτέλεσμα το λουκέτο να είναι αναπόφευκτο.

Η «Μουριά» αποχαιρέτησε τους θαμώνες της με μια φορτισμένη ανάρτηση, επισημαίνοντας τη στενή σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στο μαγαζί και τους επισκέπτες του. Snapshot powered by AI

Ένα ιστορικό κεφάλαιο της αθηναϊκής καθημερινότητας κλείνει στα Εξάρχεια, καθώς το παραδοσιακό καφενείο «Η Μουριά», που επί 111 χρόνια αποτελούσε σημείο συνάντησης για γενιές κατοίκων και επισκεπτών, σταματά τη λειτουργία του. Η είδηση του κλεισίματος έχει προκαλέσει θλίψη σε όσους συνδέθηκαν με τον χώρο, καθώς δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη κατάστημα που βάζει λουκέτο, αλλά για ένα κομμάτι της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης της περιοχής.

Το Newsbomb βρέθηκε στο ιστορικό καφενείο και συνομίλησε με θαμώνες, οι οποίοι μίλησαν για τις αναμνήσεις τους, την καθημερινή τους σχέση με τη «Μουριά», αλλά και την αλλαγή που βλέπουν να συντελείται τα τελευταία χρόνια στα Εξάρχεια.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Για πολλούς, το καφενείο ήταν κάτι περισσότερο από ένας χώρος για καφέ και φαγητό. Ήταν το καθημερινό τους στέκι, ένα σημείο όπου συναντούσαν φίλους, αντάλλασσαν απόψεις και ένιωθαν μέρος μιας γειτονιάς που διατηρούσε τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα.

«Λυπηρό μετά από 100 τόσα χρόνια, 115 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους θαμώνες στο Newsbomb, εκφράζοντας τη στενοχώρια του για το επικείμενο κλείσιμο. Όπως σημείωσε, η εικόνα της περιοχής αλλάζει σταδιακά, ενώ η «Μουριά» αποτελούσε ένα από τα τελευταία σημεία που διατηρούσαν ζωντανή την παραδοσιακή φυσιογνωμία των Εξαρχείων.

Άλλος τακτικός επισκέπτης, ο οποίος πηγαίνει στο καφενείο εδώ και περίπου μία δεκαετία, επιβεβαίωσε ότι αποτελούσε καθημερινό σημείο αναφοράς για τον ίδιο. «Ναι, σίγουρα, κάθε μέρα εδώ είμαστε», είπε, περιγράφοντας τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τον χώρο.

Το εσωτερικό της ιστορικής «Μουριάς», ενός καφενείου που επί 111 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Εξάρχεια Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Κλείνει ένα ιστορικό μνημείο της Αθήνας»

Ιδιαίτερα συγκινημένοι εμφανίζονται και όσοι βλέπουν στη «Μουριά» έναν χώρο που ξεπερνούσε τα όρια ενός παραδοσιακού καφενείου.

«Θεωρώ πολύ λυπηρό το γεγονός ότι κλείνει ένα ιστορικό μνημείο της Αθήνας, όπου συναντιούνται άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και εργαζόμενοι», ανέφερε χαρακτηριστικά θαμώνας στο Newsbomb.

Ο ίδιος εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη μεταβολή της φυσιογνωμίας της περιοχής, επισημαίνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι χώροι μετατρέπονται σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ή σε επιχειρήσεις εμπορικής εκμετάλλευσης.

Ένα σκίτσο με τη φράση «Κανείς μόνος του» Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Όπως υποστήριξε, αυτή η εξέλιξη περιορίζει τους χώρους αυθόρμητης συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής, εκεί όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να συζητήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν διαφορετικές απόψεις για την κοινωνία και την ποιότητα ζωής.

«Δεν είναι κάτι εξεζητημένο, αλλά είναι πανέμορφο για εμάς»

Αυτό που έκανε τη «Μουριά» ξεχωριστή ήταν, σύμφωνα με τους ανθρώπους που την επισκέπτονταν, η απλότητα και η αυθεντικότητά της.

«Όσες φορές έχω έρθει, το έχω λατρέψει. Είναι παραδοσιακό μαγαζί, με τα μεζεδάκια του, όχι τα πολύ εξεζητημένα. Η Μουριά είναι αυτό που βλέπετε και γνωρίζουμε. Δεν είναι κάτι εξεζητημένο, αλλά είναι πανέμορφο για εμάς», ανέφερε ένας ακόμη επισκέπτης.

Και όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που θα του λείψει περισσότερο, η απάντηση ήταν χαρακτηριστική: «Έχει ψυχή. Έχει ψυχή που άλλα μαγαζιά δεν την έχουν».

Η «Μουριά» στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη Newsbomb / Xάρης Γκίκας

111 χρόνια ιστορίας στα Εξάρχεια

Από το 1915, όταν ξεκίνησε τη διαδρομή της, μέχρι σήμερα, η «Μουριά» έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στα Εξάρχεια. Στα τραπέζια της κάθισαν διαφορετικές γενιές ανθρώπων, εργαζόμενοι, καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων, κάτοικοι της περιοχής και περαστικοί.

Για 111 χρόνια, το καφενείο διατήρησε τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, αποτελώντας έναν από τους χώρους όπου η κοινωνική ζωή της γειτονιάς παρέμενε ζωντανή.

Σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδρομής ήταν και ο Χρήστος Βάνας, ο οποίος ανέλαβε τη «Μουριά» το 1982 και έγινε ο έβδομος καφετζής στην ιστορία της. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες συνέδεσε τη ζωή του με το ιστορικό στέκι, έχοντας δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η Μουριά είναι η ζωή μου».

Η Μουριά Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η είδηση του κλεισίματος κινητοποίησε ανθρώπους που ζητούν να διασωθεί ο ιστορικός χώρος. Χιλιάδες πολίτες υπέγραψαν σχετικό αίτημα, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραμείνει το καφενείο ένας ζωντανός χώρος συνάντησης στα Εξάρχεια. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς δεν προχώρησε η ανανέωση της μίσθωσης.

Το ιστορικό καφενείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, σε ένα σημείο που για περισσότερο από έναν αιώνα αποτελούσε σταθερό σημείο αναφοράς για τη γειτονιά.

Η άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος από το 1915 Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Για όσες φορές μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε. Αγκαλιά»

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση αποχαιρέτησε η ίδια η «Μουριά» τους ανθρώπους που πέρασαν από τον χώρο της όλα αυτά τα χρόνια.

«Η αποκαθήλωση. Για όσες φορές μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε. Αγκαλιά», ήταν το μήνυμα της τελευταίας της ανάρτησης.

Και μπορεί τα τραπέζια να αδειάσουν και οι καρέκλες να πάψουν να φιλοξενούν τις καθημερινές συζητήσεις, όμως οι αναμνήσεις των ανθρώπων που πέρασαν από τη «Μουριά» παραμένουν ζωντανές.

Το εσωτερικό της ιστορικής «Μουριάς», ενός καφενείου που επί 111 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Εξάρχεια. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Γιατί, όπως λένε και οι ίδιοι οι θαμώνες της, κάποια μαγαζιά δεν έχουν απλώς πελάτες. Έχουν ψυχή, ιστορία και ανθρώπους που τα αισθάνονται δικά τους. Και η «Μουριά» ήταν αναμφίβολα ένα από αυτά.