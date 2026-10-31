Λαμία: Σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης - Πέρασε με κόκκινο και εμβόλισε βανάκι, ένας τραυματίας

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση στα φανάρια της ΔΕΗ στην είσοδο της Λαμίας, με σύγκρουση δύο επαγγελματικών βανών.

Το ένα βαν πέρασε με πράσινο φανάρι και στρίβοντας αριστερά συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το δεύτερο, που κατέβαινε με ταχύτητα από την πλευρά του Δομοκού.

Ο συνοδηγός του πρώτου βαν τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς να υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο έσπευσαν Τροχαία, πυροσβέστες και ΕΚΑΒ, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία και συνεχίζεται η προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Υπάρχει διαμαρτυρία για την επικινδυνότητα της διασταύρωσης και πρόταση για δημιουργία κυκλικού κόμβου, καθώς έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά ατυχήματα στο ίδιο σημείο. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (31/10/2026) σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία εισόδου της πόλης, στη διασταύρωση στα φανάρια της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, όταν δύο επαγγελματικά βανάκια συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ένα όχημα, που ερχόταν από Αθήνα επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς τη Λαμία. Σύμφωνα με τον οδηγό κινήθηκε κανονικά όταν το φανάρι έγινε πράσινο.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το δεύτερο βανάκι, κατέβαινε με ταχύτητα από την πλευρά του Δομοκού με αποτέλεσμα να βρει με σφοδρότητα στην πόρτα του συνοδηγού του πρώτου οχήματος.

Δείτε και βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

Στο Νοσοκομείο ένας τραυματίας

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ τραυματίστηκε ο συνοδηγός του πρώτου βαν, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Λαμίας, πυροσβέστες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ρύθμισαν την κυκλοφορία, η οποία διεξαγόταν με δυσκολία στο συγκεκριμένο σημείο του κόμβου, ενώ διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι βρέθηκαν στο σημείο τόνισαν την ανάγκη να δημιουργηθεί κυκλικός κόμβος πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο σημείο σημειώνεται σοβαρό ατύχημα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

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