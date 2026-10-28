Ασπρόπυργος: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ασπρόπυργος: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Διαρροή προπανίου από βτιοφόροχημα προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ασπρόπυργο.
  • Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Μεγαρίδος.
  • Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τις αστυνομικές αρχές για την ασφάλεια των οδηγών.
Snapshot powered by AI

Διαρροή αερίου (προπάνιο) από βυτιοφόρο όχημα, εντός χώρου στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15 το απόγευμα.

Στο σημείο έχουν μεταβεί 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ για το περιστατικό έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Oι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργούν προληπτικά με ρίψη νερού, για την ψύξη του σημείου της διαρροής.

Λόγω του συμβάντος η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Δοϊράνης
  • Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Μεγαρίδος
  • Στην οδό Ι. Μυλωνά από το ύψος της οδού Έλλης Λαμπέτη
  • Στην οδό Ι. Μυλωνά από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγωνση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι ζωής μίας 24χρονης Γαλλίδας vlogger στη Νικαράγουα

21:05LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Η Μαρίνα σε αδιέξοδο και η Εύα σε κίνδυνο 

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές

20:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ - ΕΟΚ: Διά ζώσης οι εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τις πλημμύρες σε Πήλιο και Σκιάθο

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρόταση στην Αίγυπτο για συμφωνία ΑΟΖ - Βάζει σε πλειστηριασμό την Ανατολική Μεσόγειο

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρυξέλλες: Ο Nord Stream θα παραμείνει κλειστός και μετά το τέλος του πολέμου

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ελπίζει σε μία τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας μέσα στον Νοέμβριο

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

20:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Ο κορυφαίος παίκτης του αθλητικού στοιχήματος - Τα μυστικά των μεγάλων κερδισμένων

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Άμεσος υποχρεωτικός εγκλεισμός των πουλερικών σε όλη τη χώρα λόγω γρίπης των πτηνών

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε 6 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ μετά τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός- Άρης: Νίκη τετράδας με... χτύπημα Ραστόντερ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες- Επιμένουν και αύριο τα φαινόμενα

19:40ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τον Κόλπο για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν - Στέλνουν Patriot στο Ισραήλ

19:25ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στο Μαϊάμι ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την εντολή να παραδώσει το διαβατήριό του λόγω δικαστικής έρευνας

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε 12χρονος με ηλεκτρικό πατίνι μετά από τροχαίο με δίκυκλο– Συνελήφθη 61χρονος

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα - Αίγυπτος: Νέα συνομιλία υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της και την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο

18:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία - Πού προβλέπονται πλημμυρικά φαινόμενα - Πού χιονίζει

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο επίκεντρο της Αστυνομίας ινστιτούτο μασάζ μετά από καταγγελία νεαρής

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρόταση στην Αίγυπτο για συμφωνία ΑΟΖ - Βάζει σε πλειστηριασμό την Ανατολική Μεσόγειο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

15:25WHAT THE FACT

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τις πλημμύρες σε Πήλιο και Σκιάθο

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί εξαιτίας της πλημμύρας

19:25ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός- Άρης: Νίκη τετράδας με... χτύπημα Ραστόντερ

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Της είπαν «θα μετρήσουμε τα χρήματά σας» και της πήραν 70.000 ευρώ

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ