Ασπρόπυργος: Διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Snapshot Διαρροή προπανίου από βτιοφόροχημα προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ασπρόπυργο.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Μεγαρίδος.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τις αστυνομικές αρχές για την ασφάλεια των οδηγών. Snapshot powered by AI

Διαρροή αερίου (προπάνιο) από βυτιοφόρο όχημα, εντός χώρου στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15 το απόγευμα.

Στο σημείο έχουν μεταβεί 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ για το περιστατικό έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Oι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργούν προληπτικά με ρίψη νερού, για την ψύξη του σημείου της διαρροής.

Λόγω του συμβάντος η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Δοϊράνης

Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Μεγαρίδος

Στην οδό Ι. Μυλωνά από το ύψος της οδού Έλλης Λαμπέτη

Στην οδό Ι. Μυλωνά από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.

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