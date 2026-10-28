Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε 12χρονος με ηλεκτρικό πατίνι μετά από τροχαίο με δίκυκλο– Συνελήφθη 61χρονος

Ο ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε 12χρονος με ηλεκτρικό πατίνι μετά από τροχαίο με δίκυκλο– Συνελήφθη 61χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο μεταξύ ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε 12χρονος και δικύκλου που οδηγούσε 61χρονος.
  • Ο 12χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.
  • Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.
  • Την προανάκριση για το περιστατικό διεξάγει το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.
Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (27/10) στη Ζάκυνθο, όταν ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένας 12χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην παραλιακή οδό Κ. Λομβάρδου, στη συμβολή της με την οδό Τζουλάτη, σύμφωνα με την Λιμενική Αρχή Ζακύνθου.

Όπως αναφέρει το pelopnews.gr, το δίκυκλο όχημα οδηγούσε ένας 61χρονος και το πατίνι ένας 12χρονος από την Αλβανία.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη από στελέχη του Λιμεναρχείου Ζακύνθου με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, βάσει του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τον Κόλπο για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν - Στέλνουν Patriot στο Ισραήλ

19:25ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στο Μαϊάμι ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την εντολή να παραδώσει το διαβατήριό του λόγω δικαστικής έρευνας

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε 12χρονος με ηλεκτρικό πατίνι μετά από τροχαίο με δίκυκλο– Συνελήφθη 61χρονος

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα - Αίγυπτος: Νέα συνομιλία υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική Μεσόγειο

19:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσευχήθηκε στον τάφο του πάπα Φραγκίσκου

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κανονικά τα δρομολόγια στους 6 σταθμούς του μετρό που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι φιλοξένησε συνομιλίες για την επανένωση ανατολικής και δυτικής Λιβύης

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 31 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί εξαιτίας της πλημμύρας

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέος γύρος επεισοδίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

18:32ΕΘΝΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Ο άγνωστος «πόλεμος των αμάχων» στον Πειραιά – Η ζωή στα καταφύγια, η πείνα και η αντίσταση

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Έντονα καιρικά φαινόμενα στη Σκιάθο - Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι 

18:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία - Πού προβλέπονται πλημμυρικά φαινόμενα - Πού χιονίζει

18:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με υπερηφάνια παρέλασαν οι μόλις τρεις μαθητές στο χωριό Κόμητο της Εύβοιας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Της είπαν «θα μετρήσουμε τα χρήματά σας» και της πήραν 70.000 ευρώ

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο επίκεντρο της Αστυνομίας ινστιτούτο μασάζ μετά από καταγγελία νεαρής

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρό τροχαίο με δίκυκλο στο δρόμο της Τουρλίδας – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

18:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία - Πού προβλέπονται πλημμυρικά φαινόμενα - Πού χιονίζει

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της και την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο επίκεντρο της Αστυνομίας ινστιτούτο μασάζ μετά από καταγγελία νεαρής

15:25WHAT THE FACT

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί εξαιτίας της πλημμύρας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Της είπαν «θα μετρήσουμε τα χρήματά σας» και της πήραν 70.000 ευρώ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέος γύρος επεισοδίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

18:32ΕΘΝΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Ο άγνωστος «πόλεμος των αμάχων» στον Πειραιά – Η ζωή στα καταφύγια, η πείνα και η αντίσταση

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα σενάρια για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο - Η βλάβη και η εντολή στον μηχανοδηγό

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ