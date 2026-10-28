Κακοκαιρία: Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες- Επιμένουν και αύριο τα φαινόμενα

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κακοκαιρία: Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής σε Μαγνησία και Σποράδες- Επιμένουν και αύριο τα φαινόμενα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Μαγνησία και τις Σποράδες καταγράφηκαν πάνω από 100 χιλιοστά βροχής την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.
  • Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν την Πέμπτη με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή με ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Τοπικές βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά, ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη.
  • Στην Αττική και Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια της Αττικής μέχρι το μεσημέρι.
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Σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν την Τετάρτη 28/10, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.

Έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά – 112 χιλιοστά, Ζαγορά – 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος – 102 χιλιοστά).

Δείτε στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί την κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

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Ο καιρός την Πέμπτη

Τα φαινόμενα θα επιμείνουν και την Πέμπτη, ωστόσο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο με ένταση έως 6 μποφόρ.

Αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση και από το απόγευμα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 21, στη Θεσσαλία από 7 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 18, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 18, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 10 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

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