Καιρός: Οι περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία - Πού προβλέπονται πλημμυρικά φαινόμενα - Πού χιονίζει

Snapshot Η κακοκαιρία έχει μετακινηθεί από την Αττική και τη Δυτική Ελλάδα προς την Ανατολική Ελλάδα, με έντονα φαινόμενα να συνεχίζονται μέχρι αργά το βράδυ.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία), οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί συναγερμός ισχύει για την ανατολική Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα, Φωκίδα) και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στο βόρειο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ και σημειώνονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας.

Από την Πέμπτη αναμένεται βελτίωση του καιρού και επιστροφή σε φυσιολογικές γι' αυτή την εποχή συνθήκες. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένουν πολλές περιοχές της χώρας, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, μέχρι και αργά το βράδυ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανατολική Θεσσαλία, κυρίως η Λάρισα και η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται η ανατολική Στερεά, ιδιαίτερα η Φθιώτιδα και η Φωκίδα, καθώς και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Την ίδια ώρα, στο βόρειο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας, μεταξύ άλλων στην Παύλιανη, στο Περτούλι και στον Παρνασσό.

Αισθητή είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια προάστια της Αττικής ο υδράργυρος βρίσκεται στους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια Ελλάδα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.

Από την Πέμπτη αναμένεται βελτίωση του καιρού και επιστροφή σε συνθήκες φυσιολογικές για την εποχή.

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