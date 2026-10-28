Θεσσαλονίκη: Σε 6 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ μετά τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη μετά από επεισόδια στο κέντρο της πόλης.

Οι συγκρούσεις έγιναν στην οδό Εγνατία, κοντά στην Αριστοτέλους, μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ.

Οι διαδηλωτές ήταν αριστερές ομάδες που αντιδρούσαν σε εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη.

Νέος κύκλος επεισοδίων ξέσπασε κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων κατά των ΜΑΤ.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και στις δύο περιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Συνολικά σε έξι προσαγωγές προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) η ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ.

Υπενθυμίζεται πως η σύγκρουση των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ έγινε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, όταν αριστερές ομάδες και οργανώσεις επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας κατά της εκδήλωσης που έχει προγραμματιστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Μάλιστα λίγο αργότερα σημειώθηκε νέος κύκλος επεισοδίων, όταν κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ με πέτρες και άλλα αντικείμενα κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Οι αστυνομικοί και στις δύο περιπτώσεις απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

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