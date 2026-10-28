Νέος γύρος επεισοδίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Snapshot Νέος γύρος επεισοδίων ξέσπασε μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τετάρτης.

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ με πέτρες και άλλα αντικείμενα κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.

Οι κουκουλοφόροι υποχώρησαν και διαλύθηκαν στα γύρω στενά μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Νέος κύκλος επεισοδίων ξέσπασε μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κουκουλοφόροι, που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ με πέτρες και άλλα αντικείμενα κοντά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης. Οι κουκουλοφόροι υποχώρησαν και χάθηκαν στα γύρω στενά.

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