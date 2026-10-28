Μαγνησία: Της είπαν «θα μετρήσουμε τα χρήματά σας» και της πήραν 70.000 ευρώ

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μαγνησία: Της είπαν «θα μετρήσουμε τα χρήματά σας» και της πήραν 70.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 74χρονη στην Αργαλαστή έχασε 70.000 ευρώ μετά από απάτη με πρόσχημα το λογιστικό γραφείο που συνεργάζεται με εκείνη και τον γιο της.
  • Οι δράστες έπεισαν τη γυναίκα να αφήσει τα χρήματα σε σακούλα έξω από το σπίτι της, υποστηρίζοντας ότι συνεργάτης του λογιστή θα τα παραλάμβανε για καταμέτρηση και επιστροφή.
  • Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες και αναζητά τους δράστες, λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρίες για ύποπτο αυτοκίνητο στην περιοχή.
  • Η υπόθεση εξετάζεται ως μεθοδική δράση εκμετάλλευσης της εμπιστοσύνης της ηλικιωμένης, η οποία ζει μόνη της, ενώ ο γιος της απουσιάζει λόγω εργασίας.
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Θύμα απάτης έπεσε μία 74χρονη γυναίκα στην Αργαλαστή με αποτέλεσμα να χάσει τις οικονομίες τόσο τις δικές της όσο και του γιου της.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, οι δράστες χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα για να την πλησιάσουν το λογιστικό γραφείο που συνεργάζεται με την ίδια και τον γιο της και κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσει περίπου 70.000 ευρώ που είχε στο σπίτι και να τα αφήσει σε σακούλα έξω από την κατοικία της.

Το σχέδιο των δραστών ήταν απλό, αλλά καλά μελετημένο. Της είπαν ότι είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα και πως συνεργάτης του λογιστή θα περνούσε για να παραλάβει τα χρήματα, να τα καταμετρήσει και στη συνέχεια να της τα επιστρέψει. Η γυναίκα, πιστεύοντας ότι ακολουθούσε μια διαδικασία που γινόταν για τη δική της εξυπηρέτηση, έκανε όσα της υπέδειξαν.

Μόνο που ο άνθρωπος που περίμενε δεν εμφανίστηκε ποτέ για να της επιστρέψει τις οικονομίες της.

Η 74χρονη περίμενε, τα λεπτά περνούσαν και κανείς δεν χτυπούσε την πόρτα της. Όταν τελικά βγήκε έξω, έντρομη, άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι είχε πέσει θύμα απάτης και πως τα χρήματα είχαν κάνει φτερά.

Η καταγγελία κινητοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Μηλεών, με τις Αρχές να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι φέρεται να είδαν ένα άγνωστο αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή και ενημέρωσαν την Αστυνομία, στοιχείο που ενδέχεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο των ερευνών.

Μέχρι χθες το βράδυ, δεν είχε γίνει γνωστό εάν είχε πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη.

Ιδιαίτερη διάσταση δίνει στην υπόθεση το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ζει μόνη της, ενώ ο γιος της εργάζεται ως καπετάνιος και ταξιδεύει. Οι δράστες φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη της, στήνοντας μια παγίδα που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Δεν αποκλείεται επίσης να γνώριζαν ότι υπάρχουν πολλά χρήματα στο σπίτι για αυτό και χτύπησαν με μεθοδικότητα.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον εντοπισμό των δραστών και στη διαλεύκανση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η αρπαγή των 70.000 ευρώ.

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