Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρό τροχαίο με δίκυκλο στο δρόμο της Τουρλίδας – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου
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- Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο σημειώθηκε στον δρόμο της Τουρλίδας στην Αιτωλοακαρνανία.
- Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και έπεσε στο οδόστρωμα, συρθείς για αρκετά μέτρα.
- Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
- Η αιτία του ατυχήματος παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.
Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου διακομίστηκε τραυματισμένος οδηγός δίκυκλου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο της Τουρλίδας, το απόγευμα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, το ατύχημα σημειώθηκε, όταν ο οδηγός του δίκυκλου, έχασε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να συρθεί για αρκετά μέτρα.
Από το ατύχημα ο δικυκλιστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.
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