Πάτρα: Στο επίκεντρο της Αστυνομίας ινστιτούτο μασάζ μετά από καταγγελία νεαρής

Snapshot Μία νεαρή γυναίκα κατήγγειλε περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της σε ινστιτούτο μασάζ στην Πάτρα.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη παρουσία της στο συγκεκριμένο χώρο.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του καταγγελλόμενου άνδρα.

Ο άνδρας που κατηγορείται αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Μία νεαρή γυναίκα κατήγγειλε την Τρίτη (27/10) στην Αστυνομία, περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της, το οποίο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, σημειώθηκε σε ινστιτούτο μασάζ, στο κέντρο της Πάτρας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η γυναίκα κατήγγειλε ότι άνδρας προέβη σε βάρος της σε χειρονομίες που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, κατά την παρουσία της στο συγκεκριμένο χώρο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του καταγγελλόμενου, ο οποίος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

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