Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

Ο καλός καιρός προέτρεψε τα παιδιά του νησιού να οργανωθούν και να παρελάσουν 

Ελένη Ευστρατίου

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι μαθητές της Σίφνου πραγματοποίησαν παρέλαση παρά την απαγόρευση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  • Η παρέλαση έγινε χωρίς εμβατήρια, επίσημους και κοινό, με τους μαθητές να κρατούν την ελληνική σημαία.
  • Η καλή ηλιοφάνεια στο νησί προκάλεσε την πρωτοβουλία των μαθητών να παρελάσουν.
  • Το στρατιωτικό ΡΕΟ του Αντώνη Καλογήρου συμμετείχε στην παρέλαση, όπως σε προηγούμενες εθνικές επετείους.
  • Οι κάτοικοι που παρευρέθηκαν χειροκρότησαν θερμά τους μαθητές για την πρωτοβουλία τους.
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Παρά την απόφαση απαγόρευσης των παρελάσεων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι μαθητές της Σίφνου αψήφησαν την εντολή και έκαναν παρέλαση με δική τους πρωτοβουλία.

Ενώ η εκτίμηση του καιρού έδειχνε έντονα φαινόμενα για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, στη Σίφνο επικράτησε τελικά ηλιοφάνεια και έτσι οι μαθητές αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τη μέρα και να παρελάσουν, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Χωρίς εμβατήρια, επισήμους και κόσμο, όσοι μαθητές κατάφεραν να συγκεντρωθούν, κράτησαν ψηλά την ελληνική σημαία και παρέλασαν στο κέντρο του νησιού, ενώ οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι τους χειροκρότησαν θερμά.

Πίσω από τους μαθητές παρέλασε και το στρατιωτικό ΡΕΟ του Αντώνη Καλογήρου όπως κάνει τα τελευταία χρόνια σε κάθε Εθνική Επέτειο.

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