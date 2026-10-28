Επεισόδια και χημικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ – Δείτε βίντεο
Οι άντρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών
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- Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ την Τετάρτη το απόγευμα.
- Η σύγκρουση έγινε στην οδό Εγνατία, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους.
- Οι διαδηλωτές αγνόησαν την απαγόρευση της Αστυνομίας για διαδηλώσεις και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν πορεία κατά της εκδήλωσης του Ηλία Κασιδιάρη.
- Τα ΜΑΤ χρησιμοποίησαν χημικά και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών.
Επεισόδια ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ ατόμων που αγνόησαν την απαγόρευση της Αστυνομίας για διαδηλώσεις και αστυνομικών των ΜΑΤ.
Η σύγκρουση των διαδηλωτών με τα ΜΑΤ έγινε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, μέλη αριστερών ομάδων και οργανώσεων επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία κατά της εκδήλωσης που είχε πργραμματιστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.
Οι άντρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
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