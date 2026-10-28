Μήνυμα πιλότου: «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ»

Snapshot Ο επισμηναγός Χρήστος Χαρίτος τόνισε ότι η λέξη «ΟΧΙ» συμβολίζει την ιστορική αντίσταση των Ελλήνων και την αξία της ελευθερίας.

Το μήνυμα του πιλότου μεταδόθηκε στο τέλος της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επαίνεσε την επίδειξη των Ενόπλων Δυνάμεων και τόνισε ότι η μεγαλοσύνη των εθνών μετριέται με το θάρρος και την αυτοθυσία.

Ο επισμηναγός Χαρίτος έχει πάνω από 1.600 ώρες πτήσης με μαχητικά F-16. Snapshot powered by AI

«Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα» είπε από τον ασύρματο ο πιλότος του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ», επισμηναγός Χρήστος Πάρης Χαρίτος για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Τον λόγο πήρε στον ασύρματο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνομίλησε με τον επισμηναγό. «Κύριε επισμηναγέ, αυτή τη στιγμή, σήμερα 28η Οκτωβρίου τόσο εσείς όσο και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας επιβεβαίωσαν ότι για την Ελλάδα ισχύει πάντα το εξής: Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα. Η μεγαλοσύνη μετριέται με της ψυχής το σίδερο και το αίμα. Χρόνια Πολλά και συγχαρητήρια για τη σημερινή σας επίδειξη που μας έκανε όλους υπερήφανους», είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Χρόνια Πολλά», απάντησε ο επισμηναγός, ο οποίος έχει περισσότερες από 1.600 ώρες πτήσης με μαχητικά αεροσκάφη F-16.

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