Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας

Snapshot Ο Νίκος Δένδια τίμησε τηνήμη όσων υπεραπίστηκαν την κατά την ιταλική εισβολή του 1940 με αφορμή την 28η Οκτωβρίου.

Το ιστορικό «ΟΧΙ» παραμένει σύμβολο της ελληνικής αποφασιστικότητας μετά από 86 χρόνια.

Το «ΟΧΙ» εκφράζει την αντίσταση σε κάθε απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Η 28η Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται ως ημέρα μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές της ελευθερίας. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τιμώντας τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας και υπερασπίστηκαν την πατρίδα απέναντι στην ιταλική εισβολή του 1940.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία του ιστορικού «ΟΧΙ», επισημαίνοντας ότι, 86 χρόνια μετά, εξακολουθεί να εκφράζει την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού να αντιστέκεται σε κάθε απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Αναλυτικά:

«28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής σε όσους υπερασπίσθηκαν την Ελευθερία.

86 χρόνια μετά, το «ΟΧΙ» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού να το επαναδιατυπώσει, απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας».