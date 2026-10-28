Στρατιωτική παρέλαση Θεσσαλονίκης: Εντυπωσιακές εικόνες του οπλοστασίου και των Ενόπλων Δυνάμεων

Snapshot Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παρουσιάστηκαν υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως drones και πύραυλοι.

Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν τα νέα συστήματα αεράμυνας της πολυεπίπεδης «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Στα νέα συστήματα περιλαμβάνονται το Drone Dome, η Μονάδα Εκτόξευσης SPYDER και όχημα αναχορηγίας με πυραύλους. Snapshot powered by AI

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες της μεγαλειώδους στγρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην παρέλαση παρουσιάζονται τα υπερσύχρονα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως drones και πύραυλοι. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα νέα συστήματα αεράμυνας που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, μεταξύ των οποίων αυτά που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα», δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Drone Dome, Μονάδα Εκτόξευσης SPYDER και όχημα αναχορηγίας με πυραύλους.

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Eurokinissi

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 . (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 . (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Eurokinissi

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Eurokinissi

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Eurokinissi