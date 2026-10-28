LIVE: Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση της 28η Οκτωβρίου από τη Θεσσαλονίκη

Με επίκεντρο τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και τις μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις, γιορτάζει σήμερα η χώρα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τη σθεναρή αντίσταση των Ελλήνων στα ιταλικά και γερμανικά στρατεύματα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στα νέα συστήματα αεράμυνας που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, μεταξύ των οποίων αυτά που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα», δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Drone Dome, Μονάδα Εκτόξευσης SPYDER και όχημα αναχορηγίας με πυραύλους.

Στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, που εικάζεται ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες, θα υπάρχει επίσης όχημα STRYKER M1126, το οποίο θα εκχωρηθεί στην ελληνική πλευρά στις ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε στον πρόσφατο 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, όπως και πληθώρα μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων, που επισφραγίζουν την μετάβαση στην νέα, υβριδική εποχή. Συγκεκριμένα, από πλευράς του Πολεμικού Ναυτικού, παρόντα θα είναι, κατά πληροφορίες, τα μη επανδρωμένα και Αυτονόμα, όπως τα “PLUTINO”, “PLUTO GIGAS”, “CORSAIR” και φυσικά ο ελληνικής παραγωγής “Πυρπολητής”, όπως και τα συστήματα “Αρχύτας”, “Κένταυρος” και “Υπερίων”. Στην ίδια κατεύθυνση, στο πρόγραμμα της παρέλασης περιλαμβάνονται ακόμη τα συστήματα patroller, V-BAT, όπως και κινητή ομάδα παραγωγης Drone του Στρατού Ξηράς, ενώ από αέρος στιγμές υπερηφάνειας και συγκίνησης θα προσφέρουν οι σχηματισμοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παρακολουθήστε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, σε απευθείας μετάδοση από ΕΡΤ3 με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, την τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού της και τον δημοσιογράφο, Νίκο Λαδιανό στο μικρόφωνο.

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