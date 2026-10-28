Τίτλοι τέλους μετά από 10 χρόνια για γνωστό μπαρ της Θεσσαλονίκης - Η συγκινητική ανάρτηση

Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος ανακοίνωσαν με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τέλος της διαδρομής του μπαρ

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Τίτλοι τέλους μετά από 10 χρόνια για γνωστό μπαρ της Θεσσαλονίκης - Η συγκινητική ανάρτηση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το μπαρ «Τζάνγκο μπαροκαφενές» στη γωνία Φιλίππου και Ζαλίκη στη Θεσσαλονίκη κλείνει μετά από 10 χρόνια λειτουργίας.
  • Το τελευταίο βράδυ λειτουργίας του μπαρ θα είναι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
  • Το «Τζάνγκο» αποτέλεσε σημείο συνάντησης για μουσικούς, καλλιτέχνες και κοινό, φιλοξενώντας ζωντανές μουσικές και stand-up comedy.
  • Οι ιδιοκτήτες ευχαρίστησαν το κοινό, τους καλλιτέχνες και το προσωπικό για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην πορεία του μπαρ.
  • Στη θέση του μπαρ θα αναπτυχθούν νέα πρότζεκτ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ιδιοκτητών.
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Κλείνει μετά από 10 χρόνια λειτουργίας γνωστό μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, πρόκειται για το «Τζάνγκο μπαροκαφενές» που βρίσκεται στη γωνία των οδών Φιλίππου και Ζαλίκη, το οποίο θα υποδεχτεί για τελευταία φορά τους θαμώνες του το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος ανακοίνωσαν με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το τέλος της διαδρομής του. Το «Τζάνγκο» αποτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια σημείο συνάντησης για παρέες, μουσικούς, καλλιτέχνες και ανθρώπους που αγάπησαν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του, φιλοξενώντας ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και βραδιές stand-up comedy.

Σύμφωνα την ανάρτηση των ιδιοκτητών του καταστήματος, η ιστορία του μπαρ ξεκίνησε από μια απλή ιδέα. «Ο Παναγιώτης ήθελε μπαρ και ο Χρήστος ήθελε καφενείο. Έτσι, γεννήθηκε το Τζάνγκο μπαροκεφενες δέκα χρόνια πριν. Εξελίχθηκε σε ένα σημείο αναφοράς για τόσους και τόσους ανθρώπους που πέρασαν από τα τραπέζια και τις καρέκλες του. Ανθρώπους που γέλασαν, μάλωσαν, ερωτεύτηκαν και χώρισαν. Τελείωσαν σπουδές, άλλαξαν δουλειές, έκαναν οικογένειες και ακόμα ερχόταν για μια μπύρα, για ένα κρασί στο Τζάνγκο», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες ευχαριστούν όσους επισκέφτηκαν το μπαρ.

«Θέλουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ που μπήκατε και εσείς μαζί μας στην βάρκα των ονείρων μας. Που ταξιδέψατε μαζί μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς, σε όλους τους κωμικούς, σε όλους τους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στην σκηνή του Τζάνγκο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν και άφησαν το δικό τους στίγμα».

Παρά το κλείσιμο, η γωνία Φιλίππου και Ζαλίκη δεν πρόκειται να μείνει ανενεργή, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ετοιμάζονται νέα πρότζεκτ.

Δείτε την ανάρτηση:

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