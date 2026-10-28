28η Οκτωβρίου: Με υπερηφάνια παρέλασαν οι μόλις τρεις μαθητές στο χωριό Κόμητο της Εύβοιας

Snapshot Στο χωριό Κόμητο της Εύβοιας παρέλασαν μόνο τρεις μαθητές δημοτικού, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ερήμωσης και της ανάγκης διατήρησης σχολείων σε αραιοκατοικημένες περιοχές.

Στο Αγαθονήσι, επτά μαθητές παρέλασαν μαζί με 13 μαθητές γυμνασίου από τον Πειραιά, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας αδελφοποίησης για ανταλλαγή εμπειριών.

Στο σχολείο του Αγαθονησίου φοιτούν έξι μαθητές γυμνασίου και ένας λυκείου, με πέντε καθηγητές να υπηρετούν στο νησί.

Στην Ηρακλειά οι παρελάσεις ακυρώθηκαν λόγω καιρού, αλλά τέσσερις μαθητές προετοιμάστηκαν να τιμήσουν την επέτειο μαζί με 21 μαθητές από τη Μύκονο, με τη στήριξη του δήμου για τα εισιτήρια. Snapshot powered by AI

Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια ολοκληρώθηκαν οι σημερινοί εορτασμοί της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου.

Σε όσα μέρη της χώρας δεν υπήρξε απαγόρευση, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρέλασαν υπό τους ήχους εμβατηρίων και τίμησαν με τον καθιερωμένο τρόπο τους ήρωες που πολέμησαν για την απελευθέρωση της χώρας τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εύβοια

Μάλιστα, στο απομακρυσμένο χωριό Κόμητο της Εύβοιας, η παρέλαση πραγματοποιήθηκε από τους μόλις τρεις μαθητές δημοτικού που ζουν εκεί. Τρία αγόρια ηλικίας 6, 7 και 11 ετών, μαζί με τη δασκάλα τους, σήκωσαν την ελληνική σημαία και παρέλασαν στο χωριό των μόλις 33 μόνιμων κατοίκων.

Η παρέλαση ήταν ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη να υπάρχουν σχολεία ακόμα και στα πιο αραιοκατοικημένα μέρη, αλλά και τον κίνδυνο ερήμωσης πολλών χωριών της χώρας.

Αγαθονήσι

Οι μόλις επτά μαθητές στο Αγαθονήσι παρέλασαν σήμερα με τη συμμετοχή ακόμη 13 μαθητών Γυμνασίου, που ταξίδεψαν από τον Πειραιά.

Η επίσκεψη οργανώθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας αδελφοποίησης, με στόχο τα παιδιά να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μοιραστούν στιγμές από τη σχολική καθημερινότητά τους.

Στο σχολείο του νησιού φοιτούν έξι μαθητές Γυμνασίου και ένας στο Λύκειο, ενώ υπηρετούν πέντε καθηγητές. Η συνάντηση με τους συνομηλίκους τους από τον Πειραιά έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες από δύο διαφορετικές σχολικές πραγματικότητες.

Ηρακλειά

Στα νησιά των Κυκλάδων ακυρώθηκαν οι παρελάσεις λόγω του καιρού, ωστόσο οι 4 μαθητές της Ηρακλειάς είχαν προετοιμαστεί να τιμήσουν την Εθνική Επέτειο με 21 μαθητές από τη Μύκονο.

Τα παιδιά, ηλικίας 6 έως 10 ετών ταξίδεψαν μαζί με την οικογένειά τους και φιλοξενήθηκαν από τους κατοίκους του νησιού, ενώ ο δήμος έκανε δωρεά το εισιτήρια.

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