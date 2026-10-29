Άγριο φονικό στην Καλιφόρνια: Σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του

Snapshot Ένας 34χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 28χρονο στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του.

Ο δράστης βρήκε τον 28χρονο στο κρεβάτι με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους και τον τραυμάτισε θανάσιμα με σουγιά.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, έγιναν μάρτυρες της βίαιης πράξης χωρίς να τραυματιστούν σωματικά.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο δράστης κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης από 26 χρόνια έως ισόβια. Snapshot powered by AI

Ένα άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια, με έναν 34χρονο να κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 28χρονο, τον οποίο φέρεται να βρήκε στο κρεβάτι με τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 24 Οκτωβρίου, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, και μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών. Ο 28χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.

Το μοιραίο περιστατικό στο Άναχαϊμ

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της περιφέρειας Όραντζ, ο 34χρονος Ισμαέλ Πινέντα Λόπεζ φέρεται να επέστρεψε νωρίτερα από την εργασία του και να αντίκρισε τον 28χρονο Νίκολας Γκάρσια στο υπνοδωμάτιο, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και ξαπλωμένο στο ίδιο κρεβάτι με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 34χρονος πήρε έναν σουγιά και επιτέθηκε στον Γκάρσια, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα. Ο 28χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η σύζυγος του κατηγορουμένου και τα δύο παιδιά δεν υπέστησαν σωματικές βλάβες, ωστόσο βρέθηκαν μπροστά σε μια σκηνή ακραίας βίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

«Σπαρακτικό ότι τα παιδιά έγιναν μάρτυρες της βίας»

Τη φρίκη της υπόθεσης και τις επιπτώσεις στα δύο μικρά παιδιά υπογράμμισε ο εισαγγελέας της περιφέρειας Όραντζ, Τοντ Σπίτζερ.

«Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση και είναι αληθινά σπαρακτικό το γεγονός ότι αυτά τα μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να γίνουν μάρτυρες μιας τόσο φρικτής πράξης βαναυσότητας από τον ίδιο τους τον πατέρα, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πινέντα Λόπεζ συνελήφθη στο σημείο και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία.

Κατά την απαγγελία των κατηγοριών την Τρίτη, έγινε γνωστό ότι, εφόσον καταδικαστεί για το σύνολο των αδικημάτων που του αποδίδονται, κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης από 26 χρόνια έως ισόβια.