Το ράντσο της φρίκης στο Μεξικό: Εκτελεστής καρτέλ αποκαλύπτει ότι έκαψαν 500 ανθρώπους

Ο χάρτης της διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό έχει στην πολιτεία Χαλίσκο ένα από τα πλέον αιματηρά επίκεντρά του. Για χρόνια, εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν απομονωμένες αγροτικές περιοχές για να στήνουν παράνομα στρατόπεδα, όπου στρατολογούσαν βίαια, βασάνιζαν και εξαφάνιζαν τα ίχνη των θυμάτων τους.

Η πλέον διαβόητη τοποθεσία αυτού του δικτύου είναι το Ράντσο Ισαγκίρε, μια έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων στον δήμο Τεουτσιτλάν. Το σημείο εντοπίστηκε αρχικά από συλλογικότητες μητέρων που αναζητούσαν τα εξαφανισμένα παιδιά τους, εξελισσόμενο γρήγορα σε σύμβολο ατιμωρησίας.

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