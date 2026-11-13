Επιχείρηση από FBI και Europol: 354 συλλήψεις σε 14 χώρες για διακίνηση ναρκωτικών μέσω dark web

Snapshot Στην επιχείρηση «TorNado» συνελήφθησαν 354 άτομα σε 14 χώρες για διακίνηση ναρκωτικών μέσω του dark web.

Κατασχέθηκαν πάνω από 5,7 τόνους ναρκωτικών, 209 πυροβόλα όπλα και περισσότερα από 234 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Οι ΗΠΑ είχαν τις περισσότερες συλλήψεις (132) και κατασχέσεις, με έμφαση στη φαιντανύλη και 152 όπλα.

Η επιχείρηση στόχευσε ολόκληρα δίκτυα διακίνησης, καλύπτοντας ηλεκτρονικές συναλλαγές και διανομή παράνομων φορτίων.

Παρά τις αστυνομικές επιχειρήσεις, οι παράνομες αγορές του dark web συνεχίζουν να προσαρμόζονται και οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές. Snapshot powered by AI

Στην εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών μέσω του dark web προχώρησαν οι διωκτικές αρχές 14 χωρών, στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς επιχείρησης που οδήγησε σε 354 συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών, όπλων και χρημάτων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «TorNado», πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026, υπό τον συντονισμό της Europol και με τη συμμετοχή του FBI και αστυνομικών υπηρεσιών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ωκεανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (12/11), οι αρχές κατέσχεσαν συνολικά περισσότερους από 5,7 τόνους ναρκωτικών, 209 πυροβόλα όπλα και πάνω από 234 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στις ΗΠΑ, όπου συνελήφθησαν 132 άτομα, ενώ ακολούθησαν η Βρετανία με 59, η Ουγγαρία με 45, η Γερμανία με 41 και η Γαλλία με 23.

Χώρα Συλλήψεις ΗΠΑ 132 Ηνωμένο Βασίλειο 59 Ουγγαρία 45 Γερμανία 41 Γαλλία 23 Νέα Ζηλανδία 13 Ολλανδία 12 Σλοβενία 11 Αυστρία 6 Ιρλανδία 5 Τσεχία 4 Αυστραλία 1 Φινλανδία 1* Μαυροβούνιο ** Σύνολο 354

* Στη Φινλανδία, εκτός από μία σύλληψη, πραγματοποιήθηκαν 159 ανακρίσεις.

** Στο Μαυροβούνιο πραγματοποιήθηκε μία αστυνομική επίσκεψη τύπου «knock and talk», χωρίς να αναφέρεται σύλληψη.

Στο επίκεντρο τα κυκλώματα διακίνησης φαιντανύλης

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κατασχέσεις έφτασαν τους 4,8 τόνους ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 354 κιλά φαιντανύλης ή χαπιών που περιείχαν τη συγκεκριμένη ουσία. Κατασχέθηκαν επίσης 152 πυροβόλα όπλα, 38 μηχανήματα παρασκευής χαπιών και περισσότερα από 166 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Στην Ευρώπη, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σχεδόν έναν τόνο ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων αμφεταμίνες, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη και κάνναβη.

«Η επιχείρηση TorNado αντιμετώπισε μία από τις πιο επείγουσες απειλές για τη δημόσια ασφάλεια της εποχής μας: τη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανατηφόρων ναρκωτικών μέσω του dark web», δήλωσε ο υποδιευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ράια.

Όπως εξήγησε, οι έρευνες δεν περιορίστηκαν στους μεμονωμένους διακινητές, αλλά επεκτάθηκαν στα δίκτυα που υποστήριζαν τη δράση τους, από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έως τη διανομή των παράνομων φορτίων.

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Από την πλευρά της, η Europol επισήμανε ότι, παρά τις αλλεπάλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις, οι παράνομες αγορές του dark web εξακολουθούν να προσαρμόζονται και να βρίσκουν τρόπους συνέχισης της δραστηριότητάς τους.

Οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές σε αρκετές χώρες, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν επιπλέον πωλητές και αγοραστές που κρύβονται πίσω από ανώνυμους λογαριασμούς στις παράνομες διαδικτυακές αγορές.

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