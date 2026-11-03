Το FBI συνέλαβε τον αποστολέα των 700 επιστολών με «λευκή σκόνη» σε μέλη του Κογκρέσου

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπως φαίνεται από το Μνημείο του Ουάσινγκτον, την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον

Snapshot Άνδρας από την Οκλαχόμα κατηγορείται για την αποστολή πάνω από 700 επιστολών με λευκή σκόνη σε μέλη του Κογκρέσου και εκλογικούς λειτουργούς.

Η λευκή σκόνη αποδείχθηκε ακίνδυνη και αποτελείτο από μαγιά ή αλεύρι, αλλά δεν έχουν εξεταστεί όλες οι επιστολές.

Ο Ρόμπιν Μάρτιν συνελήφθη και κατηγορείται για διάδοση ψευδούς είδησης και αποστολή απειλητικών επιστολών χωρίς να έχει δικηγόρο υπεράσπισης.

Οι επιστολές περιείχαν απειλές για προδοσία και προειδοποιήσεις σχετικά με επικείμενες συλλήψεις, συνοδευόμενες από την ψευδή διεύθυνση αποστολέα «U.S.T.E.A., United States Traitor Elimination Army».

Η έρευνα ξεκίνησε το 2024 μετά από αναφορές εκλογικών υπαλλήλων για απειλητικές επιστολές με λευκή σκόνη, που οδήγησαν σε εκκενώσεις εκλογικών γραφείων σε διάφορες πολιτείες. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον ενός άνδρα από την Οκλαχόμα, ο οποίος κατηγορείται ότι έστειλε ταχυδρομικώς εκατοντάδες επιστολές που περιείχαν σκόνη, η οποία αποδείχθηκε ακίνδυνη σε αξιωματούχους πριν από τις εκλογές του 2024 και του 2026.

Οι σκόνες αποδείχθηκαν ότι ήταν μαγιά ή αλεύρι, αν και δεν έχουν εξεταστεί πλήρως όλες οι επιστολές, σύμφωνα με έγγραφο του FBI που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Ο Ρόμπιν Μάρτιν συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορείται για διάδοση ψευδούς είδησης και αποστολή απειλητικών επιστολών, ενώ δεν βρέθηκε δικηγόρος για να τον υπερασπιστεί.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα ότι διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με επιστολές που περιείχαν «ύποπτες ουσίες» και είχαν αποσταλεί σε γραφεία του Κογκρέσου και εκλογικά γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα, και προέτρεψαν τους παραλήπτες να αντιμετωπίζουν τις αποστολές αυτές ως «εν δυνάμει επικίνδυνες».

Τα δέματα οδήγησαν τον Οκτώβριο στην εκκένωση εκλογικών γραφείων στη Λουιζιάνα και την Οκλαχόμα. Πολλές πολιτείες, από το Αϊντάχο έως τη Φλόριντα, δήλωσαν ότι τα εκλογικά τους γραφεία είτε έλαβαν επιστολές είτε αυτές παρεμποδίστηκαν από την Ταχυδρομική Υπηρεσία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι περισσότερα από 700 ταχυδρομικά δέματα φαίνεται να συνδέονται με τον ίδιο αποστολέα. Απευθύνονταν σε εκλογικούς λειτουργούς, μέλη του Κογκρέσου, εταιρείες δημοσκοπήσεων, μέσα ενημέρωσης και ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου, όπως ανέφερε ο πράκτορας του FBI Ντέιβιντ Κόουλ σε ένορκη κατάθεση.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2024, όταν πολλοί εκλογικοί υπάλληλοι σε κάθε πολιτεία ανέφεραν ότι έλαβαν αλληλογραφία που περιείχε μια λευκή ουσία και μια επιστολή τριών σελίδων με την οποία κηρύσσονταν πόλεμος, σύμφωνα με το FBI.

Ο αποστολέας είχε αναγράψει ως διεύθυνση αποστολέα: «U.S.T.E.A., United States Traitor Elimination Army, Takoma Park, MD».

Ένα κοινό μήνυμα στις αποστολές του 2024 και του 2026 ήταν μια προειδοποίηση προς τους παραλήπτες σχετικά με επικείμενες συλλήψεις για προδοσία «ή και χειρότερα!!»

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