Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πάνω από 100 επιστολές με «ύποπτη λευκή σκόνη» - Παραλήπτες μέλη του Κογκρέσου

Snapshot Πάνω από 100 επιστολές με ύποπτη λευκή σκόνη στάλθηκαν σε εκλογικά γραφεία και μέλη του Κογκρέσου στις ΗΠΑ.

Οι επιστολές περιείχαν άγνωστη ουσία και εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον 15 πολιτείες πριν φτάσουν στα χέρια των παραληπτών.

Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Ταχυδρομείων, διερευνούν το περιστατικό και συνεργάζονται για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Υπεύθυνοι ασφαλείας της Γερουσίας και της Βουλής προειδοποιούν για προσεκτικό χειρισμό ύποπτης αλληλογραφίας και εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι στα γραφεία.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι επιστολές αυτές συνδέονται με προηγούμενες αποστολές προς Υπουργούς Εξωτερικών. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ, καθώς φαίνεται ότι διακινούνται «πολλές επιστολές που περιείχαν ύποπτες ουσίες και ταχυδρομήθηκαν σε διάφορες διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων πολλών γραφείων μελών του Κογκρέσου».

Σύμφωνα με το ABC News, φέρεται να κυκλοφορούν περισσότερες από 100 επιστολές στο ταχυδρομικό δίκτυο των ΗΠΑ, οι οποίες φαίνεται να περιέχουν λευκή σκόνη.

The FBI is investigating more than 100 suspicious letters sent to election offices and U.S. senators in at least 19 states that apparently contain an unknown white powder. ABC News' Pierre Thomas reports. https://t.co/hcKzDjd7Ev https://t.co/Z56XYdRUXF — ABC News (@ABC) October 16, 2026

Επιστολές φέρεται να εστάλησαν στον αρχηγό της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, στο γραφείο του Δημοκρατικού γερουσιαστή του Κονέκτικατ, Κρις Μέρφι, καθώς επίσης στις δημοκρατικές γερουσιαστές Κίρστεν Γκιλιμπραντ και Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ. Σε όλες τις περιπτώσεις οι επιστολές δεν έφτασαν στα χέρια τους, χάρη στον έγκαιρο έλεγχο.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Γερουσίας συνέστησε να αντιμετωπίζονται με προσοχή τυχόν ύποπτες επιστολές, οι οποίες μπορεί να φέρουν πολλαπλές σφραγίδες ταχυδρομικών τελών.

Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων έστειλε ανακοίνωση στα μέλη προειδοποιώντας τους για αυτές τις επιστολές που αποστέλλονται σε όλη τη χώρα, αλλά για λόγους ασφαλείας, τα γραφεία θα μπορούσαν να προωθούν την αλληλογραφία των εκλογικών περιφερειών στο συγκρότημα του Καπιτωλίου για αυστηρό έλεγχο.

Το FBI επιβεβαίωσε σε δήλωση την Πέμπτη ότι συνεργάζεται με την Υπηρεσία Επιθεώρησης Ταχυδρομείων των ΗΠΑ σε έρευνα σχετικά με «μια σειρά ύποπτων αποστολών που εστάλησαν σε διάφορες διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων των Υπουργών Εξωτερικών και των σχετικών εκλογικών γραφείων τους».

Οι εν λόγω αποστολές «περιείχαν επίσης μια άγνωστη ουσία», σύμφωνα με το FBI. Τα εκλογικά γραφεία σε τουλάχιστον 15 πολιτείες έχουν αναφέρει ότι έλαβαν ή ότι ήταν οι προοριζόμενοι παραλήπτες ύποπτης αλληλογραφίας, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

«Συνεργαζόμαστε επίσης με τους εταίρους μας για να εντοπίσουμε το άτομο ή τα άτομα που ευθύνονται για τις επιστολές. Το FBI και η Υπηρεσία Επιθεώρησης Ταχυδρομείων των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν το κοινό και να διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών για τους Αμερικανούς πολίτες», ανέφερε το FBI σε δήλωσή του.

Δεν είναι σαφές αν αυτές οι επιστολές συνδέονται με τις επιστολές που εστάλησαν πρόσφατα στα γραφεία των Υπουργών Εξωτερικών σε ολόκληρη τη χώρα.