Κρυπτονομίσματα: Το FBI συνδέει τη Βόρεια Κορέα με την κυβερνοεπίθεση στη Binance

Το FBI ανέφερε πως για την ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση ευθύνονται χάκερ της ομάδας TraderTraitor που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας

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Κρυπτονομίσματα: Το FBI συνδέει τη Βόρεια Κορέα με την κυβερνοεπίθεση στη Binance
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  • Το FBI κατηγόρησε την ομάδα χάκερ TraderTraitor που υποστηρίζεται από τη Βόρεια Κορέα για την κυβερνοεπίθεση στο Binance, με κλεμμένα κεφάλαια 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η ομάδα χάκερ επιχείρησε να μετατρέψει τα κλεμμένα κεφάλαια σε ethereum και το FBI προβλέπει παρόμοιες μελλοντικές επιθέσεις.
  • Η Binance έχει αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και σκοπεύει να καλύψει το υπόλοιπο 10%, χωρίς να επιβαρύνει τους χρήστες.
  • Η κυβερνοεπίθεση ξεκίνησε πιθανώς από χακαρισμένο λάπτοπ μηχανικού της Binance, που επέτρεψε παράνομες αναλήψεις από το σύστημα της πλατφόρμας.
  • Η επίθεση θεωρείται η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία.
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Το FBI ανέφερε χθες Σάββατο ότι η Βόρεια Κορέα βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance κατά την οποία εκλάπησαν κεφάλαια ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδικότερα, το FBI ανέφερε πως για την ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση ευθύνονται χάκερ της ομάδας TraderTraitor που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Σημείωσε πως διαπίστωσε ότι μέλη της συγκεκριμένης ομάδας επιχείρησαν να μετατρέψουν κλεμμένα κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα ethereum, προβλέποντας πως θα ακολουθήσουν ανάλογες ενέργειες.

Εν τω μεταξύ, η πλατφόρμα Binance ανακοίνωσε πως αναπλήρωσε το 90% των πόρων που εκλάπησαν. Το υπόλοιπο 10% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens) με μικρότερη ρευστότητα, κάτι που σημαίνει ότι η απόκτησή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο.

«Έχουμε αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και δεσμευόμαστε πως θα καλύψουμε το υπόλοιπο 10%. Οι χρήστες μας δεν θα επωμιστούν το οικονομικό βάρος αυτού του περιστατικού», διαβεβαίωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance Ρίτσαρντ Τενγκ.

Η κυβερνοεπίθεση θεωρείται από ειδικούς ως η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ. Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η παραβίαση μπορεί να άρχισε από χακαρισμένο λάπτοπ που ανήκει σε έναν από τους μηχανικούς της πλατφόρμας, δίνοντας τη δυνατότητα σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα από τα συστήματά της και να προχωρήσουν σε παράνομες αναλήψεις, σύμφωνα με την Binance.

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